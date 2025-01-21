На Алтае будут судить мошенников, похитивших 20 млн рублей при производстве масла

Обвиняемым выдали грант, однако они решили схитрить

21 января 2025, 18:30, ИА Амител

Масло / Фото: pxhere.com/ru/photo/871569

Прокуратура Алтайского края утвердила обвинительное заключение по делу о хищении 20 млн рублей, выделенных для проекта по производству рапсового масла. Два местных жителя обвиняются в мошенничестве, совершенном с использованием подложных документов, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в 2019 году местная компания, возглавляемая одним из обвиняемых, выиграла конкурс, организованный Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.

В результате компания получила грант на сумму 20 млн рублей, предназначенных для покупки оборудования для запуска линии по производству рапсового масла.

"В действительности за вновь приобретенное оборудование было выдано старое, используемое ранее в деятельности юридического лица и не связанное с реализацией грантового проекта в сфере инновационных технологий обработки рапса, а 20 млн рублей похищены", – рассказали в прокуратуре.

Имущество обвиняемых, включая земельные участки и недвижимость общей стоимостью более 17 млн рублей, было арестовано.

Уголовное дело будет направлено в Индустриальный районный суд Барнаула для дальнейшего рассмотрения.