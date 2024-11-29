На Алтае будут судить двух мужчин, причастных к производству 60 кг "синтетики"

Наркотики мужчины с соучастниками производили на лабораторном оборудовании

29 ноября 2024, 12:11, ИА Амител

Фото: Tingey Injury Law Firm / unsplash.com

Прокурор Алтайского края Антон Герман утвердил обвинительное заключение в отношении двух жителей Троицкого района по делу о незаконном производстве наркотических средств.

Как сообщили в ведомстве, с июля по сентябрь 2023 года мужчины в составе организованной группы с помощью специального лабораторного оборудования произвели синтетические наркотики. Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ, которые нашли и изъяли оборудование и более 60 кг запрещенных веществ.

Уголовное дело будет направлено в Алтайский краевой суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении других соучастников выделили в отдельное производство.