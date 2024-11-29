На Алтае будут судить двух мужчин, причастных к производству 60 кг "синтетики"
Наркотики мужчины с соучастниками производили на лабораторном оборудовании
29 ноября 2024, 12:11, ИА Амител
Прокурор Алтайского края Антон Герман утвердил обвинительное заключение в отношении двух жителей Троицкого района по делу о незаконном производстве наркотических средств.
Как сообщили в ведомстве, с июля по сентябрь 2023 года мужчины в составе организованной группы с помощью специального лабораторного оборудования произвели синтетические наркотики. Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ, которые нашли и изъяли оборудование и более 60 кг запрещенных веществ.
Уголовное дело будет направлено в Алтайский краевой суд для рассмотрения по существу. Дело в отношении других соучастников выделили в отдельное производство.
12:52:59 29-11-2024
однозначно смертная казнь должна им быть полная конфискация и по 15 лет их родственникам всем до 7 колена. Как например в Тайланде. Иначе край вымрет
21:07:22 29-11-2024
Гость (12:52:59 29-11-2024) однозначно смертная казнь должна им быть полная конфискация ... ну и тебе 15, за агитацию за как в тайланде, например, как вариант?? ну и родственникам по червонцу, норм?