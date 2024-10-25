Полицейские ликвидировали канал пересылки наркотиков из Подмосковья в Алтайский край

Злоумышленников заключили под стражу

25 октября 2024, 16:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю

Сотрудники алтайского управления наркоконтроля МВД ликвидировали канал пересылки запрещенных веществ из Подмосковья, пишет МВД Медиа.

Двое мужчин 1990 и 1998 годов рождения в Московской области с помощью почтовой службы отправляли запрещенные вещества в Северную Осетию, Самарскую область и Алтайский край.

"Криминальный товар злоумышленники прятали в коробки с обувью. При этом посылки перед отправкой обрабатывались специальным средством, что исключало возможность обнаружения в них наркотиков служебными собаками, применяемыми при проверке грузов", – рассказали в полиции.

Во время оперативно-разыскных мероприятий в Алтайском крае полицейские поймали шестерых человек, которые получали товар и раскладывали его по тайникам-закладкам.

В дальнейшем алтайские правоохранители при взаимодействии с сотрудниками Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ вышли на след и поймали в Подмосковье отправителей запрещенных веществ.

У участников преступной группы изъяли более 2,7 кг героина, упаковочные материалы, весы, мобильные телефоны и банковские карты, на которые поступала оплата за сбыт.

В отношении задержанных возбудили уголовные дела. Также их заключили под стражу.