На Алтае будут судить мужчину, который незаконно хранил более 400 патронов

Ему грозит до пяти лет лишения свободы

11 марта 2025, 16:20, ИА Амител

В Алтайском крае местному жителю предъявили обвинение в незаконном хранении более 400 патронов, сообщили в транспортной полиции Сибири.

Мужчину задержали во время проверки информации о незаконной охоте.

"По месту проживания фигуранта оперативники обнаружили и изъяли 423 патрона калибра 5,6 мм, которые, согласно проведенной экспертизе, предназначены для стрельбы из нарезного, спортивно-охотничьего, огнестрельного оружия", – рассказали в ведомстве.

Задержанный пояснил, что патроны ему подарил знакомый несколько лет назад. Теперь мужчина ожидает суда. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.