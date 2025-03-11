На Алтае будут судить мужчину, который незаконно хранил более 400 патронов
Ему грозит до пяти лет лишения свободы
11 марта 2025, 16:20, ИА Амител
В Алтайском крае местному жителю предъявили обвинение в незаконном хранении более 400 патронов, сообщили в транспортной полиции Сибири.
Мужчину задержали во время проверки информации о незаконной охоте.
"По месту проживания фигуранта оперативники обнаружили и изъяли 423 патрона калибра 5,6 мм, которые, согласно проведенной экспертизе, предназначены для стрельбы из нарезного, спортивно-охотничьего, огнестрельного оружия", – рассказали в ведомстве.
Задержанный пояснил, что патроны ему подарил знакомый несколько лет назад. Теперь мужчина ожидает суда. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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