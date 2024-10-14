На Алтае будут выплачивать по 5 тыс. рублей за сообщение о нетрезвом водителе
По мнению правительства, это сократит число "пьяных" ДТП
14 октября 2024, 16:15, ИА Амител
Единовременную выплату за информацию о пьяном водителе ввели в Республике Алтай. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.
"Мы приняли решение о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей за сообщение о нетрезвых водителях. Это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число "пьяных" ДТП", – написал Турчак.
В то же время глава республики "реабилитировал" туристов, которых часто обвиняют в аварийности на трассах региона. По его словам, большинство происшествий на дорогах возникали из-за превышения скорости, "пьяного" вождения и выезда на встречку. Наибольшее число ДТП с погибшими было в июле – в восьми из десяти случаев участниками аварий были местные жители.
16:17:39 14-10-2024
Воспитаем поколение стукачей...Как в развитых "демократиях"...А ее сталинизм осуждаем...
16:44:37 14-10-2024
Дюша (16:17:39 14-10-2024) Воспитаем поколение стукачей...Как в развитых "демократиях"....
У вас какая-то неадекватная реакция. Одно дело, например, ругать власть на кухне, а совсем другое - пьяное тело за рулем, которое потенциально может угробить кучу ни в чем неповинного народа. Признайтесь, любите кататься пьяненьким?
09:30:24 15-10-2024
Жительница Барнео (16:44:37 14-10-2024) У вас какая-то неадекватная реакция. Одно дело, например... Так стукачи в сталинские времена тоже вроде на благо родины стучали, не? Дело не в том, что недопустимо управлять пьяному...Дело в том, что стучать - еще более мерзко...Увидел - подойди и сделай замечание.
16:45:20 14-10-2024
Дюша (16:17:39 14-10-2024) Воспитаем поколение стукачей...Как в развитых "демократиях".... То есть вы, видя, как кто-то, допустим, проломил голову ребенку, пойдете себе дальше - стучать же некрасиво?..
09:32:41 15-10-2024
Гость (16:45:20 14-10-2024) То есть вы, видя, как кто-то, допустим, проломил голову ребе... Если я увижу, что голову ребенку проломили, то я вмешаюсь в силу возможности ... А трусливо бежать к телефончику и стучать - участь тварей дрожащих...
09:51:49 15-10-2024
Дюша (09:32:41 15-10-2024) Если я увижу, что голову ребенку проломили, то я вмешаюсь в ... Ясно, вопросов более не имею. Даже не буду спрашивать, что делать, если на вашем месте окажется ребенок или женщина, которые априори никому помочь не в силах. Надеюсь, когда вам понадобится помощь, вокруг будут люди с такими же принципами и свои вы прочувствуете на собственной шкуре.
10:10:56 15-10-2024
Гость (09:51:49 15-10-2024) Ясно, вопросов более не имею. Даже не буду спрашивать, что д... Вот и я о том же...Воспитывают безвольных, не способных на помощь, пекущихся только о себе (а вдруг нокоток сломаю) лицемеров...Есть притча хорошая на такую тему..."Когда хватали коммунистов, я молчал: я же не был коммунистом.
Когда они сажали социал-демократов, я молчал: я же не был социал-демократом.
Когда они хватали членов профсоюза, я молчал: я же не был членом профсоюза.
Когда они пришли за мной — заступиться за меня было уже некому.
10:23:02 15-10-2024
Дюша (10:10:56 15-10-2024) Вот и я о том же...Воспитывают безвольных, не способных на п... Не надо натягивать сову на глобус, сова не виновата.
09:58:52 15-10-2024
Дюша (09:32:41 15-10-2024) Если я увижу, что голову ребенку проломили, то я вмешаюсь в ... и присядешь или на нож или на бутылку, мамкин вмешатель
10:13:19 15-10-2024
Гость (09:58:52 15-10-2024) и присядешь или на нож или на бутылку, мамкин вмешатель... Возможно...А ты покроешь себя позором, стукачок...
10:26:25 15-10-2024
Дюша (10:13:19 15-10-2024) Возможно...А ты покроешь себя позором, стукачок...... Ч.т.д. Чешем свое эго - я хороший, я спешу на помощь. А то, что объективно помощи не будет и жертва погибнет, это уже детали. Главное о себе, любимом, хорошую память оставить. Вот и все ваши принципы, так сказать, в деле.
16:48:32 14-10-2024
Дюша (16:17:39 14-10-2024) Воспитаем поколение стукачей...Как в развитых "демократиях".... это разве сумма...
вот если хотяб машыну капнувшему отдали - вот тогда было бы да.
16:53:55 14-10-2024
Дюша (16:17:39 14-10-2024) Воспитаем поколение стукачей...Как в развитых "демократиях".... Чертей позволяющих ездить в пьяном виде нельзя воспринимать как равных людям.
09:35:13 15-10-2024
Гость (16:53:55 14-10-2024) Чертей позволяющих ездить в пьяном виде нельзя воспринимать ... Тупорылых, не понимающих, что стучать - плохо, надо еще в детском саду в угол ставить...А постарше - бить морду...Методов борьбы масса...А становиться скотиной - ваш выбор...
18:21:20 14-10-2024
Дюша (16:17:39 14-10-2024) Воспитаем поколение стукачей...Как в развитых "демократиях".... ауешник?
09:43:29 15-10-2024
Гость (18:21:20 14-10-2024) ауешник?... Кто такие ауешники мне не ведомо...Я ни к каким сообществам себя не отношу.
19:35:11 14-10-2024
Дюша (16:17:39 14-10-2024) Воспитаем поколение стукачей...Как в развитых "демократиях".... Стукачество, Андрюшка, это когда ты с подельником украл ящик водки, а потом сдал подельника сотрудникам органов, чтобы самому избежать наказания. Сдать чёрта, плюющего на закон, представляющего угрозу для окружающих, есть дело правильное и даже богоугодное.
09:41:09 15-10-2024
Гость (19:35:11 14-10-2024) Стукачество, Андрюшка, это когда ты с подельником украл ящик... Был у меня знакомый, уехал в Канаду на ПМЖ...Снял домик.Решил шашлычков пожарить на участке. Через пять минут приехали пожарные и оштрафовали. Так было раза три. Потом подходит к нему сосед и говорит: "Это я пожарных вызывал"... Товарищ был из спортсменов...Сломал твари челюсть с одного удара, собрал чемоданы и вернулся на Родину...Вот сейчас из вас ходят сделать таких же стукачей. Неважно за что стучать...Сначала за рюмку за рулем, потом за критику президента...
09:49:17 15-10-2024
Дюша (09:41:09 15-10-2024) Был у меня знакомый, уехал в Канаду на ПМЖ...Снял домик.Реши... Врете. Сломал бы челюсть - сел бы и сидел в той Канаде, а не чемоданы собирал. И да, если где-то запрещено разводить костер, а некто делает это раз за разом, то он, судя по всему, невменяемый. А вы, я так понимаю, готовы пройти мимо любого подонка, лишь бы стукачом не назвали? Пусть хоть режут, хоть убивают. Главное не стучать. А самая мякотка, вот это вот живет где-то рядом и прикидывается нормальным человеком. Ничего, что этот алкаш проедет пару кварталов и ваших же родственников или знакомых насмерть снесет?
10:24:34 15-10-2024
Гость (09:49:17 15-10-2024) Врете. Сломал бы челюсть - сел бы и сидел в той Канаде, а не... Читать не пробовали? Не пройти, а вмешаться...Жестко вам в голову нагадили...Сосед мог подойти и сказать, что нельзя или попросить так не делать...Но личность же превыше всего! Зачем унижаться до разговоров с соседями? А если за жалобы еще и приплачивать будут, то и вообще всё ОК... Так? У меня второй знакомый в США на ПМЖ...Работой был загружен. Соседи стуканули, что ребенка в 10 лет оставил одного дома...Едва не лишили родительских прав...Как жить с такими соседями? Вы такого хотите?
10:34:56 15-10-2024
Дюша (10:24:34 15-10-2024) Читать не пробовали? Не пройти, а вмешаться...Жестко вам в г... 1. Если ребенка нельзя по закону оставлять одного, а он оставил - чьи это проблемы? Что заработал, то и получил. Не оставил бы, никто бы не "стучал". 2. Прекрасно. Вы вмешались, отбили жертву, скрутили нападавшего. Что с преступником будете делать? По вашей логике, его надо отпустить на все четыре стороны - иначе стукачом окажетесь, сдав его властям.
10:44:34 15-10-2024
Гость (10:34:56 15-10-2024) 1. Если ребенка нельзя по закону оставлять одного, а он оста... Предупреди, а если не помогло, тогда уже и звони...А по поводу законов, то их принимающие часто с головой не дружат, а страдают другие. Вы в 10 лет дома не оставались?
11:00:39 15-10-2024
Дюша (10:44:34 15-10-2024) Предупреди, а если не помогло, тогда уже и звони...А по пово... Кто б сомневался - вторую часть вы бережно обошли, предпочитая не отвечать. А по поводу "предупреди" - ок. То есть звонить можно, но только потом? А разница-то в чем? Что, после тысяча и одного последнего китайского предупреждения то, что вы считаете доносом, внезапно перестает таковым быть? И сколько раз нужно предупредить, чтобы последующий звонок в полицию доносом не считался? Один, два, пять? А если вы видели преступление, вмешаться на успели, звонить можно или все еще нет? Это даже если не брать в расчет то, что не все люди хотят и могут контактировать с теми, кто закон нарушает, справедливо полагая, что неадекват может и на них переключиться, и тогда доброжелатель может стать если не трупом, то инвалидом.
11:47:54 15-10-2024
Гость (11:00:39 15-10-2024) Кто б сомневался - вторую часть вы бережно обошли, предпочит... Так вы тоже обошли вторую часть...Или вы тоже в 10 лет еще не знали как компот остудить? И не надо передергивать...Видите драку с поножевщиной, никто вас не заставляет вмешиваться...Звоните в полицию и пусть разбираются...Но иногда надо и вмешаться иначе человек может погибнуть...Сотни раз видел как человек лежит на тротуаре, а все мимо проходят...Все уверены, что "нажрался скотина"...Еще идут и на телефончики снимают и ржут...Мы вырастили поколение моральных уродов...Не садиться пьяным за руль нужно вдалбливать со школы...Это должно осуждаться...Это должно быть стыдно...А у нас сейчас другой подход. Если у тебя много бабла, то и всё можно...Хоть пьяным за руль, хоть вообще без прав, хоть гонять по городу 120 км в час...Поймите одно, ну позвонили и что? Пока его задержат, что ему помешает дел натворить?
12:18:04 15-10-2024
Дюша (11:47:54 15-10-2024) Так вы тоже обошли вторую часть...Или вы тоже в 10 лет еще н... При чем здесь "остудить компот"? Если по законам страны нельзя оставлять ребенка до 12 лет одного, то не надо его оставлять одного, ферштеен? Иначе можно огрести. Если ваш приятель этого не понимает, то кто ему злобный Буратино? Если по законам страны нельзя плевать на асфальт, то не надо этого делать. Далее по списку. Политические лозунги обсуждать не буду, можете даже не начинать. И да, вы отлично переобуваетесь - выше вы писали, что надо именно вмешиваться, а не звонить. Иначе стукач и ай-ай-ай. Оказывается, в каких-то ситуациях можно и позвонить и не быть стукачом. Ок. Давайте пойдем дальше - вот та ситуация, когда надо подойти и сделать замечание, по вашим правилам. Вы вмешались, сделали замечание, выхватили в табло, сосед продолжает делать то, что запрещено. Ну или не выхватили, но сосед вас послал и продолжил. Уже можно звонить в полицию, или это все еще донос?
13:47:58 15-10-2024
Гость (12:18:04 15-10-2024) При чем здесь "остудить компот"? Если по законам страны нель... уже можно...Вы его предупредили...А по теме скажу так...Да, есть законы. Потому что такие как вы это допустили...А такие как я борются, чтобы в стране дурацких законов было меньше.
15:22:29 15-10-2024
Дюша (13:47:58 15-10-2024) уже можно...Вы его предупредили...А по теме скажу так...Да, ... Объясните, в чем глобальная разница звонка в полицию с предупреждением соседа и такового без? Ну вот уехал пьяный за рулем, а вы не успели добежать и его предупредить. Все пропало, звонок в полицию это уже донос, пусть едет? По-вашему получается так. А если он уехал и по дороге снес кого-то, тоже звонить еще нельзя? Я честно пытаюсь понять, что за мешанина у вас с голове, и никак не могу. Тут играем, тут не играем, тут рыбу заворачиваем. Тут уже можно стучать, тут еще нельзя, надо непременно самому сначала огрести или дать огрести жертве. Кстати, вы мне так и не ответили на вопрос, что вы будете делать с обезвреженным лично вами преступником. До этого звонить в полицию, как мы выяснили, нельзя, а после уже можно? Или надо его отпустить, ибо иначе донос? А свидетелем, получается, вообще быть нельзя ни при каких обстоятельствах? Жертве вы не помогали, преступника не предупредили. Да это же прямо-таки прямой донос будет. И да, какое я имею отношение к законам США об оставлении ребенка без присмотра и как я могу с ними бороться?
10:36:55 15-10-2024
Дюша (10:24:34 15-10-2024) Читать не пробовали? Не пройти, а вмешаться...Жестко вам в г... Твои друзья - такие же как ты, т.е. без мозгов, такие не понимают по-хорошему. Потому правильно их нагнули, и тут в России надо также нагибать такое тупое быдло и правильно делают что вводят эту фишку
11:51:38 15-10-2024
Гость (10:36:55 15-10-2024) Твои друзья - такие же как ты, т.е. без мозгов, такие не пон... А твои судя по пафосу напоминают придурков из "СтопХам"...Пока не отгребутся не поймут за что...
10:00:13 15-10-2024
Дюша (09:41:09 15-10-2024) Так было раза три сразу видно имбицильность - с первого раза не понял
10:28:18 15-10-2024
Гость (10:00:13 15-10-2024) сразу видно имбицильность - с первого раза не понял... Доктор тут - Я... И речь тут не о здоровье, а о моральных принципах...
10:39:14 15-10-2024
Гость (19:35:11 14-10-2024) Стукачество, Андрюшка, это когда ты с подельником украл ящик... Дак этот дюша первый же и сдаст подельника, побежит свой зад спасать, когда за одно место прищемят, все они такие, повидал уже достаточно :-)
16:54:51 14-10-2024
Корпаративные вечеринки приобретут новый аспект непредсказуемости!
21:30:00 14-10-2024
отличное нововведение!!! еще Олег про это дело думал. Так у каждой базы можно зарабатывать за день тысяч по 50 в сутки, а то и больше
22:38:47 14-10-2024
Накинулись на Дюхана, а его лечить надо)), чел же не видел плакаты в СССР. Пьяный водитель за рулем-преступник.
09:45:48 15-10-2024
гость (22:38:47 14-10-2024) Накинулись на Дюхана, а его лечить надо)), чел же не видел п... А я не возражаю...Только когда он сель за руль - он преступник...А когда ты настучал, да еще и за деньги - то ты не преступник, ты просто гнида.
00:07:23 15-10-2024
А что камеры не распознают пьяных ? ))
02:37:29 15-10-2024
Когда в Алтайском крае такое введут. Я бы целыми днями так ходил зарабатывал. Двоих сдал 10 000 в корман положил. 300 000 в месяц. Не плохой заработок. Я даже знаю где каждый день в центре таких находить.
09:51:39 15-10-2024
Гость (02:37:29 15-10-2024) Когда в Алтайском крае такое введут. Я бы целыми днями так х... Двоих сдал, третий тебя вычислил и "отучил"... 300 000 МОЖЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ НЕ ХВАТИТЬ...
10:01:05 15-10-2024
Дюша (09:51:39 15-10-2024) Двоих сдал, третий тебя вычислил и "отучил"... 300 000 МОЖЕТ... скинул тебе отучилку, проверяй сам знаешь где ;)
09:48:27 15-10-2024
Однако любит Андрейка в уматинушку пьяным за руль сесть. И прикрывает свою тягу глупыми пацанскими отмазками. Делатель замечаний. Бггг
10:03:49 15-10-2024
Гость (09:48:27 15-10-2024) Однако любит Андрейка в уматинушку пьяным за руль сесть. И п... Однако басенник ты...А Андрейка пьяным за руль не садился никогда...А у вас как у верунов, праведность наступает только под угрозой наказания...Вот когда тебя на костер поведут по навету соседа за то, что крестился не той рукой, тогда меня вспомнишь...
10:14:11 15-10-2024
Завязывайте дебаты. Никто не будет платить стукачам. Деньги, если и выделят, разойдутся премией остановившего датого ппс нику и его начальству.
10:58:27 15-10-2024
Для тех, кто на бронепоезде...Я против пьяной езды...Это недопустимо...Но способ решения, предложенный здесь морально неадекватен. И работать не будет. После нескольких ложных вызовов на это забьют. А еще вероятнее средства освоят сами стражи порядка еще до ваших обращений. У нас вообще практика решения проблем безопасности движения через задний проход...Начиная с "лежачих полицейских", которые ухудшают и без того плачевную ситуацию с состоянием дорог, заканчивая вездесущими камерами...Про выделенки вообще молчу.
11:08:27 15-10-2024
Дюша (10:58:27 15-10-2024) Для тех, кто на бронепоезде...Я против пьяной езды...Это нед... Вот если бы вы написали так с самого начала, то вам бы в панамку, может, и не напихали. Хотя позиция все еще спорная.
18:02:00 15-10-2024
Гость (11:08:27 15-10-2024) Вот если бы вы написали так с самого начала, то вам бы в пан... да навтыкали бы - ему уже и камеры нарушать мешают. С уголовным понятийным аппаратом уж вымерли все, но один мамонт остался