На Алтае будут выплачивать по 5 тыс. рублей за сообщение о нетрезвом водителе

По мнению правительства, это сократит число "пьяных" ДТП

14 октября 2024, 16:15, ИА Амител

Водитель / Источник фото: pxhere.com

Единовременную выплату за информацию о пьяном водителе ввели в Республике Алтай. Об этом сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале.

"Мы приняли решение о единовременной выплате в размере 5 тысяч рублей за сообщение о нетрезвых водителях. Это должно повысить безопасность на дорогах и сократить число "пьяных" ДТП", – написал Турчак.

В то же время глава республики "реабилитировал" туристов, которых часто обвиняют в аварийности на трассах региона. По его словам, большинство происшествий на дорогах возникали из-за превышения скорости, "пьяного" вождения и выезда на встречку. Наибольшее число ДТП с погибшими было в июле – в восьми из десяти случаев участниками аварий были местные жители.