В Алтайском крае за неделю произошло 43 ДТП, есть погибшие

Травмы получили 52 человека

14 октября 2024, 13:11, ИА Амител

Водитель / Источник фото: unsplash.com

В Алтайском крае за неделю с 7 по 13 октября произошло 43 дорожно-транспортных происшествия, сообщили в ГАИ региона.

В этих авариях три человека погибли и 52 пострадали, в том числе пятеро детей.

Также за этот период зафиксировали 5211 нарушений ПДД. 140 водителей при этом были пьяны, а 20 из них сели за руль в таком виде повторно.

Ранее сообщили, что за выходные 12-13 октября, когда в Барнауле выпал снег и обледенели улицы, случилось 38 ДТП. Из них только в четырех пострадали люди, один человек был госпитализирован.