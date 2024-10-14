В Алтайском крае за неделю произошло 43 ДТП, есть погибшие
Травмы получили 52 человека
14 октября 2024, 13:11, ИА Амител
Водитель / Источник фото: unsplash.com
В Алтайском крае за неделю с 7 по 13 октября произошло 43 дорожно-транспортных происшествия, сообщили в ГАИ региона.
В этих авариях три человека погибли и 52 пострадали, в том числе пятеро детей.
Также за этот период зафиксировали 5211 нарушений ПДД. 140 водителей при этом были пьяны, а 20 из них сели за руль в таком виде повторно.
Ранее сообщили, что за выходные 12-13 октября, когда в Барнауле выпал снег и обледенели улицы, случилось 38 ДТП. Из них только в четырех пострадали люди, один человек был госпитализирован.
14:14:14 14-10-2024
потому что нужно следить за прогнозом и ЗАРАНЕЕ заботиться о себе. я ж говорю, как еще живы все при таком подходе ко своим делам?!