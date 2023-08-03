На Алтае буря перевернула домики на турбазе и протащила несколько метров

Территорию неожиданно накрыл сильный ураган с дождем

03 августа 2023, 16:22, ИА Амител

В Алтайском крае буря с дождем перевернула домики на туристической базе, расположенной в Завьялово, рассказала на своей странице во "ВКонтакте" Мария Южакова.

"Два дома отдыхающих просто перевернуло и протащило несколько метров", – рассказала Мария.