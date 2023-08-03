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На Алтае буря перевернула домики на турбазе и протащила несколько метров

Территорию неожиданно накрыл сильный ураган с дождем

03 августа 2023, 16:22, ИА Амител

В Алтайском крае буря с дождем перевернула домики на туристической базе, расположенной в Завьялово, рассказала на своей странице во "ВКонтакте" Мария Южакова.

"Два дома отдыхающих просто перевернуло и протащило несколько метров", – рассказала Мария.

Алтайский край Туризм Происшествия

Комментарии 9

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Джамшут

16:43:42 03-08-2023

Ибо не надо лес вырубать. Лес спасает от перегрева и бурь.

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Федя

17:38:52 03-08-2023

Рукожопые строители забыли прикрепить дом к фундаменту?

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Гость

20:38:27 03-08-2023

Федя (17:38:52 03-08-2023) Рукожопые строители забыли прикрепить дом к фундаменту?... Без разницы, крепились/не крепились... Сила ветра, скорость ветра такова, что просто как из трухи крепления вырывает. Парусность домика очень большая.

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гость

07:46:22 04-08-2023

Гость (20:38:27 03-08-2023) Без разницы, крепились/не крепились... Сила ветра, скорость ... странно,исходя из вашей теории все дома при такой силе и скорости ветра должны летать и падать?

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Гость

08:48:26 04-08-2023

гость (07:46:22 04-08-2023) странно,исходя из вашей теории все дома при такой силе и ско... Особенно "свечки".

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Гость

09:36:06 04-08-2023

Гость (20:38:27 03-08-2023) Без разницы, крепились/не крепились... Сила ветра, скорость ... Да ну ? Может просто строить нужно не на соплях ?

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Гость

10:38:05 04-08-2023

Федя (17:38:52 03-08-2023) Рукожопые строители забыли прикрепить дом к фундаменту?... рукожопо жадные хозяева турбазы не дали денег на фундамент, колья вбитые в землю!!

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Гость

08:03:00 04-08-2023

Домики Ниф-Нифа:)

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Гость

16:33:47 04-08-2023

Федя (17:38:52 03-08-2023) Рукожопые строители забыли прикрепить дом к фундаменту?... потому что капитальные строениям им не разрешали там возводить, скорее всего

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