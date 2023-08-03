На Алтае буря перевернула домики на турбазе и протащила несколько метров
Территорию неожиданно накрыл сильный ураган с дождем
03 августа 2023, 16:22, ИА Амител
В Алтайском крае буря с дождем перевернула домики на туристической базе, расположенной в Завьялово, рассказала на своей странице во "ВКонтакте" Мария Южакова.
"Два дома отдыхающих просто перевернуло и протащило несколько метров", – рассказала Мария.
Ветер перевернул домики на турбазе в Завьялово / Фото: Мария Южакова
16:43:42 03-08-2023
Ибо не надо лес вырубать. Лес спасает от перегрева и бурь.
17:38:52 03-08-2023
Рукожопые строители забыли прикрепить дом к фундаменту?
20:38:27 03-08-2023
Федя (17:38:52 03-08-2023) Рукожопые строители забыли прикрепить дом к фундаменту?... Без разницы, крепились/не крепились... Сила ветра, скорость ветра такова, что просто как из трухи крепления вырывает. Парусность домика очень большая.
07:46:22 04-08-2023
Гость (20:38:27 03-08-2023) Без разницы, крепились/не крепились... Сила ветра, скорость ... странно,исходя из вашей теории все дома при такой силе и скорости ветра должны летать и падать?
08:48:26 04-08-2023
гость (07:46:22 04-08-2023) странно,исходя из вашей теории все дома при такой силе и ско... Особенно "свечки".
09:36:06 04-08-2023
Гость (20:38:27 03-08-2023) Без разницы, крепились/не крепились... Сила ветра, скорость ... Да ну ? Может просто строить нужно не на соплях ?
10:38:05 04-08-2023
Федя (17:38:52 03-08-2023) Рукожопые строители забыли прикрепить дом к фундаменту?... рукожопо жадные хозяева турбазы не дали денег на фундамент, колья вбитые в землю!!
08:03:00 04-08-2023
Домики Ниф-Нифа:)
16:33:47 04-08-2023
Федя (17:38:52 03-08-2023) Рукожопые строители забыли прикрепить дом к фундаменту?... потому что капитальные строениям им не разрешали там возводить, скорее всего