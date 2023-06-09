Песчаная буря ударила по Камню-на-Оби

Горожане так и не получили желанный дождь

09 июня 2023, 08:15, ИА Амител

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В Камне-на-Оби аномальная жара совпала с пыльной бурей. Об этом рассказали горожане порталу "Каменские новости".

По словам местных, по городу ударил небольшой ураган. Небо заволокло облаками пыли, а из-за сильного ветра местами ломались небольшие деревья.

Долгожданного дождя жители Камня так и не дождались.

Ранее синоптики предупредили о том, что во многих районах Алтайского края 9 июня возможен шторм.