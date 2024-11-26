На Алтае "целительница" вынесла 20 тыс. рублей из квартиры "проклятой" пенсионерки

Она заявила, что на женщину наведена порча, и провела "магический ритуал"

26 ноября 2024, 18:00, ИА Амител

Полицейские задержали подозреваемую / Фото: ГУ МВД России по Алтайскому краю

В Камне-на-Оби полицейские задержали подозреваемую в серии краж у пенсионеров. От ее противоправной деятельности пострадала 77-летняя жительница Барнаула. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Злоумышленница встретила пожилую женщину на улице и пожаловалась ей на здоровье. Пенсионерка решила помочь незнакомке и пригласила ее в свою квартиру. Мошенница заявила, что на женщину наведена порча и предложила помочь ей "магическим ритуалом".

"Злоумышленница достала из сумочки пенсионерки 15 тыс. рублей, еще 5 тыс. взяла с журнального столика. Деньги "целительница" завернула в полотенце и положила на шкаф, пояснив, что их нельзя брать до того момента, пока она не уйдет. В ходе манипуляций аферистка незаметно взяла наличные и покинула квартиру", – рассказали в ведомстве.

Вскоре полицейские установили личность подозреваемой и задержали ее. Как выяснилось, аферистка уже была судима за кражи и мошенничество. Она признала свою вину.

В отношении "мошенницы-экстрасенса" возбуждено уголовное дело по статье "Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину". Злоумышленницу заключили под стражу.