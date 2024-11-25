На Алтае девушка заработала 200 тыс. рублей на вымышленных телефонах
Мошенница "продавала" их на сайте объявлений
25 ноября 2024, 10:17, ИА Амител
В Барнауле задержали мошенницу, которая якобы продавала смартфоны по заниженной цене. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В сентябре в полицию обратилась 25-летняя жительница Барнаула. Она нашла на сайте объявлений смартфон, который давно хотела купить. Его готовы были отдать за 70 тыс. рублей.
"Списавшись с продавцом и обговорив условия, потерпевшая перевела денежные средства на указанный банковский счет, после чего продавец перестала выходить на связь", – рассказывает ведомство.
Позже полицейские обнаружили еще двух пострадавших. В скором времени они задержали подозреваемую – 23-летнюю жительницу Новосибирска. Как выяснилось, в общей сложности она заработала около 200 тыс. рублей.
Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". В отношении "продавца смартфонов" выбрана мера пресечения – подписка о невыезде.
10:53:53 25-11-2024
Почему здесь используется слово "заработала"???
11:17:58 25-11-2024
Заработала она статью.
11:20:29 25-11-2024
а вы точно знаете значение слова "заработать"?
13:13:47 25-11-2024
Подписка о невыезде за воровство и мошенничество?? Вот это правосудие