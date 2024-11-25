На Алтае девушка заработала 200 тыс. рублей на вымышленных телефонах

Мошенница "продавала" их на сайте объявлений

25 ноября 2024, 10:17, ИА Амител

Смартфон / Фото: pxhere.com/ru/photo/3914

В Барнауле задержали мошенницу, которая якобы продавала смартфоны по заниженной цене. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

В сентябре в полицию обратилась 25-летняя жительница Барнаула. Она нашла на сайте объявлений смартфон, который давно хотела купить. Его готовы были отдать за 70 тыс. рублей.

"Списавшись с продавцом и обговорив условия, потерпевшая перевела денежные средства на указанный банковский счет, после чего продавец перестала выходить на связь", – рассказывает ведомство.

Позже полицейские обнаружили еще двух пострадавших. В скором времени они задержали подозреваемую – 23-летнюю жительницу Новосибирска. Как выяснилось, в общей сложности она заработала около 200 тыс. рублей.

Возбуждены уголовные дела по статье "Мошенничество". В отношении "продавца смартфонов" выбрана мера пресечения – подписка о невыезде.