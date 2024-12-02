На Алтае четверть работников не смогут накопить 1 млн рублей даже за 10 лет стажа
Край находится ниже всех в рейтинге среди сибирских регионов
02 декабря 2024, 11:00, ИА Амител
Алтайский край находится на 74-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов, где жители быстрее всего могут накопить миллион рублей, сообщает РИА Новости.
Для исследования бралась медианная зарплата в регионе. Предполагалось, что на сбережение выделяется 10% от дохода ежемесячно, накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц.
"В Алтайском крае срок накопления миллиона рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате – 9,2 года", – говорится в исследовании.
При этом 23,4% работников не смогут накопить 1 млн рублей за десять лет стажа.
Республика Алтай находится рядом – на 73-м месте. Здесь понадобится 9,1 года, чтобы накопить миллион, а 21,9% работников не смогут этого сделать за десять лет.
Оба Алтая находятся ниже всех в рейтинге среди сибирских регионов. Выше всех – Красноярский край (18-е место), где работники за семь лет смогут накопить 1 млн рублей и лишь 6,5% не смогут этого сделать.
На первом месте в рейтинге расположился Чукотский автономный округ, здесь накопить миллион можно за 4,1 года (1,5% этого не удастся). На последнем месте находится Республика Ингушетия, где откладывать придется 10,6 года (51,5% не смогут накопить).
11:08:40 02-12-2024
Если четверть работников не может накопить даже миллион рублей за десять лет, то кто берёт ипотеку? Ведь за ипотеку нужно рассчитываться миллионами, а то и не одним десятком миллионов. Причём рассчитываться десятилетиями.
12:45:08 02-12-2024
Гость (11:08:40 02-12-2024) Если четверть работников не может накопить даже миллион ... Одни олигархи берут ипотеку. Ага. Точно.
13:18:58 02-12-2024
Гость (11:08:40 02-12-2024) Если четверть работников не может накопить даже миллион ... Так на 10% от з/п мало кто рассчитывает. Минимум - 50%.
13:36:30 02-12-2024
Гость (13:18:58 02-12-2024) Так на 10% от з/п мало кто рассчитывает. Минимум - 50%. ...
Во-первых, брали 10% на накопления от медианной не случайно, а потому что понимают, если брать 50% на накопления, то на оставшиеся 50% прожить невозможно. Во-вторых, под официальную медианную зарплату в крае попадёт 90+% населения. Остальные 10-% и дают такую высокую официальную медианную ЗП. В-третьих, у 10-% давно есть жильё и не одно, и у многих других тоже. Так кто же берёт ипотеку, если у 90+% нет возможности копить и соответственно платить ипотеку, а остальным она не нужна? Кто создал ипотечный пузырь на рынке недвижимости при переизбытке жилья?
11:13:17 02-12-2024
А что же делать то с этим миллионом через 7-10 лет?? Хлебушка купить разве что(
11:15:30 02-12-2024
И почему же люди бегут с Алтайского края?
11:21:01 02-12-2024
накопить 1 млн рублей даже за 10 лет --- а у Бони кусок торта за 15 лямов купили
11:34:39 02-12-2024
Гость (11:21:01 02-12-2024) накопить 1 млн рублей даже за 10 лет --- а у Бони кусок торт... и? сходи да продай также
11:36:19 02-12-2024
Гость (11:21:01 02-12-2024) накопить 1 млн рублей даже за 10 лет --- а у Бони кусок торт... Ничего вы не понимаете в политике государства.
11:54:42 02-12-2024
Гость (11:21:01 02-12-2024) накопить 1 млн рублей даже за 10 лет --- а у Бони кусок торт... Ворованное не жалко. А своим горбом заработай- едва ли пойдёшь к шалавам торты покупать...
12:44:16 02-12-2024
Гость (11:54:42 02-12-2024) Ворованное не жалко. А своим горбом заработай- едва ли пойдё... Откуда такая уверенность, что эта пятнаха - наворованное? Откуда утверждение, что Боня - шалава? Это ваше чисто обывательское мнение, или есть чем обосновать свои слова?
13:44:11 02-12-2024
Гость (12:44:16 02-12-2024) Откуда такая уверенность, что эта пятнаха - наворованное? От... Назовите, пожалуйста, хоть одну фамилию человека, честно, с уплатой всех налогов, никого не кинувшего, не дружащего с чиновниками, кто заработал токарем, пекарем, пожарным, врачом, учителем, водителем и т.п. 15 000 000 рублей и готов был бы отдать их за кусок торта добронравнейшей Боне? Вот-вот. Таких нет.
17:34:39 02-12-2024
Гость (13:44:11 02-12-2024) Назовите, пожалуйста, хоть одну фамилию человека, честно, с ... Причем здесь перечисленные вами профессии? Я могу назвать врачей, музыкантов, писателей, актеров, естественно бизнесменов. Что вы мне своим пролетариатом в глаза тычете?
17:54:07 02-12-2024
Гость (17:34:39 02-12-2024) Причем здесь перечисленные вами профессии? Я могу назвать вр... Ничего себе, сколько самоуверенности. А ваши музыканты, врачи и прочие бизьнесмены, без пролетариата, кран в ванной самостоятельно смогут поменять, если он ночью поломается? Я даже не спрашиваю, про как найти кран в подвале, чтобы воду отключить. А если они в подвале заплутают? Город лишится несколько миллионеров? Какая досада...
21:01:32 02-12-2024
Гость (12:44:16 02-12-2024) Откуда такая уверенность, что эта пятнаха - наворованное? От... Боня ты чего тут делаешь ?
13:08:40 02-12-2024
Гость (11:54:42 02-12-2024) Ворованное не жалко. А своим горбом заработай- едва ли пойдё... У Вас если есть факты, что те, кто купили тортик у Бони, деньги украли, то Вам в прокуратуру. Иначе это просто зависть колхозного нищеброда пивасоса
13:45:47 02-12-2024
Гость (13:08:40 02-12-2024) У Вас если есть факты, что те, кто купили тортик у Бони, ден... Ну, я то может и пивосос, а Вы- совсем даже не пива, но тоже. В смысле, мнение имеете.
12:38:43 02-12-2024
Что сейчас можно купить на миллион? Машинешку уставшую на втором десятке. Или развалюху в деревне, без газа. И то и другое уже не купишь.
12:51:05 02-12-2024
Врут...50-70% миллион и за всю жизнь не накопят...А некоторые и не заработают...
17:37:36 02-12-2024
Дюша (12:51:05 02-12-2024) Врут...50-70% миллион и за всю жизнь не накопят...А некоторы... Ну зачем врать то? Зарплата овер 100 на руки и ты в год больше ляма получаешь. 100 сейчас - это обычная зарплата. Понятно, что колхозной части населения такое слышать тяжело. Но это по факту так.
13:04:12 02-12-2024
Да тут уже не до копилки - так то бобла не хватает не на что - вы лям.
13:07:34 02-12-2024
Это та самая,распрекрасная жизнь ,которую нам обещали якобы демократы после переворота 1991 года?Это такие "радужные итоги" для народа после их нахождения у власти?А чем эта система лучше той ,которая была в советское время?Мы потеряли социальные права и к тому же в экономическом смысле стали жить хуже.Для чьего процветания она создана?Для разных бонь,мошенников и эксплуататоров всех мастей?
17:41:08 02-12-2024
Афиноген (13:07:34 02-12-2024) Это та самая,распрекрасная жизнь ,которую нам обещали якобы ... В каком экономическом смысле ты стал жить хуже? Что в очереди за стиральным порошком всей семьей не стоишь? Что в магазинах всё есть, а раньше голые витрины были? Что ты сейчас за рубеж на отдых спокойно летаешь, что шмотки есть любые, что телевизор не по талонам покупаешь? Я как в Зазеркалье попадаю, когда вот таких Афиногеев слушаю.
09:39:26 03-12-2024
Гость (17:41:08 02-12-2024) В каком экономическом смысле ты стал жить хуже? Что в очеред... Не надо перевирать.То время я прекрасно помню,порошки стиральные были безо всякой очереди,молочные продукты ,сметана,сливочное масло,сыры у нас свободно продавались и были доступными для всех.Причём это были натуральные продукты без пальмового дерьма.Да с колбасами были перебои,но всё таки в кооперативном магазине можно было купить всегда.Причина была очевидно в громадных экспортных поставках за рубеж,так как кормили полмира за наш счёт.Рыба была за копейки ,сейчас пойди возьми.Одежда,обувь были свои не фирменные,но зато носилась долгие годы.Те ботинки были практически вечными.Если бы не многочисленные наши "друзья" и не дурацкая политика верхов ,мы бы жили как сыр в масле.Но ситуация резко поменялась в период горбачёвщины и предательского переворота 1991 года когда ,действительно всё вдруг стало в дефиците.Во многом это делалось ещё и сознательно врагами нашего государства.Когда люди находили в лесополосах выброшенную колбасу,тушёнку,носки ,чулки и прочие вещи.Про разные там путешествия ,это тоже для простого трудового люда(да ещё и пенсионера) во многом остаётся несбыточной мечтой,так как с нашими зарплатами и доходами останешься без штанов после этих путешествий.А если ты ,не дай Бог заболел,то это вообще катастрофа.Что такое сегодняшняя медицина ,я думаю объяснять не надо.Тогда мы жили с уверенностью в завтрашнем дне ,не было каждодневного повышения цен на всё и вся ,не было посягательств на наши пенсионные права и наш пенсионный возраст.Люди жили более или менее достойно как в городе так и селе.Так что ,дорогой товарищ тито,такая жизнь ,такое положение вещей меня как простого трудового человека (а я думаю ,и не только меня) весьма не устраивает.Обрати внимание на результаты голосования читателей выше,они показывают где правда.
14:47:18 02-12-2024
явно считали только белую зарплату. Если учесть все доходы, то численность работников, умеющих накопить миллион за 10 лет в 10 раз ниже будет. Вы посмотрите на стоянки у тц, они забиты дорогими машинами. Да и в самих тц не протолкнуться. И все ведь не только туда приезжают просто посмотреть, а реально покупают. Деньги у большинства людей есть. Такое чувство, что это для местных комментаторов гуляет ролик по сети "как начать зарабатывать" и первым пунктом там идет "1. Встать с дивана"))
14:57:26 02-12-2024
Гость (14:47:18 02-12-2024) явно считали только белую зарплату. Если учесть все доходы, ... Да ,как видно это представители того класса для которого и создавалась эта система.Они то тоже числом немалым теперь,ну а остальным -дырка от бублика.Вот и весь диван.
18:26:10 02-12-2024
Гость (14:47:18 02-12-2024) явно считали только белую зарплату. Если учесть все доходы, ... Цена денег тож разная. Купил товар продал товар-получил рубль....... Вырастил поросенка или пшеницу-получил рубль.. Но это разные совершенно рубли...
15:17:09 02-12-2024
заработать можно только геморрой, а большие деньги можно только украсть.
16:04:16 02-12-2024
гость (15:17:09 02-12-2024) заработать можно только геморрой, а большие деньги можно то... Миллион это большие деньги???
17:42:11 02-12-2024
гость (15:17:09 02-12-2024) заработать можно только геморрой, а большие деньги можно то... С дуба рухнул?
15:58:20 02-12-2024
Скоро по дорогам города уже проехать невозможно будет, припарковаться уже давно проблема - все забито дорогими пепелацами. Стоимостью не по 1 ляму. А так да - накопить невозможно....
18:28:16 02-12-2024
Гость (15:58:20 02-12-2024) Скоро по дорогам города уже проехать невозможно будет, припа... Не видел у работяг пепелацев за лямы. Жулики проходимцыспекулянты на них ездят...
19:23:48 02-12-2024
Гость (15:58:20 02-12-2024) Скоро по дорогам города уже проехать невозможно будет, припа... Да-да сплошь Феррари и ламборджини. В Москве их столько нет