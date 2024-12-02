На Алтае четверть работников не смогут накопить 1 млн рублей даже за 10 лет стажа

Край находится ниже всех в рейтинге среди сибирских регионов

02 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

Алтайский край находится на 74-м месте из 85 (данные еще по четырем новым субъектам РФ отсутствуют) в рейтинге регионов, где жители быстрее всего могут накопить миллион рублей, сообщает РИА Новости.

Для исследования бралась медианная зарплата в регионе. Предполагалось, что на сбережение выделяется 10% от дохода ежемесячно, накопления весь срок не тратятся и размещены на вкладе, а проценты капитализируются каждый месяц.

"В Алтайском крае срок накопления миллиона рублей на пополняемом вкладе при медианной зарплате – 9,2 года", – говорится в исследовании.

При этом 23,4% работников не смогут накопить 1 млн рублей за десять лет стажа.

Республика Алтай находится рядом – на 73-м месте. Здесь понадобится 9,1 года, чтобы накопить миллион, а 21,9% работников не смогут этого сделать за десять лет.

Оба Алтая находятся ниже всех в рейтинге среди сибирских регионов. Выше всех – Красноярский край (18-е место), где работники за семь лет смогут накопить 1 млн рублей и лишь 6,5% не смогут этого сделать.

На первом месте в рейтинге расположился Чукотский автономный округ, здесь накопить миллион можно за 4,1 года (1,5% этого не удастся). На последнем месте находится Республика Ингушетия, где откладывать придется 10,6 года (51,5% не смогут накопить).