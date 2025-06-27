На Алтае четыре человека пострадали в ДТП с пьяным водителем

Среди раненых — двое несовершеннолетних

27 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске водитель без прав и с признаками алкогольного опьянения врезался в металлическое ограждение. Пострадали четыре человека.

Как сообщили в МВД Республики Алтай, ДТП случилось 26 июня около 05:30 в районе дома № 8/1 по улице Бийской. По предварительным данным, 23-летний житель села Майма за рулем Mazda Demio не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и протаранил забор.

"В республиканскую больницу были госпитализированы водитель и два несовершеннолетних пассажира: 17 и 14 лет. Кроме того, медицинская помощь понадобилась 22-летней девушке-пассажиру, госпитализация ей не потребовалась", — рассказали в ведомстве.

Установили, что водитель сел за руль с признаками опьянения и не имея водительских прав. Полиция проводит административное расследование.