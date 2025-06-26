В Бийске девушку сбили насмерть на пешеходном переходе

Расследование уголовного дела поставил на личный контроль начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю

26 июня 2025, 10:43, ИА Амител

Девушку сбили насмерть в Бийске / Фото: Госавтоинспекция Бийска

В Бийске в среду поздно вечером, 25 июня, на нерегулируемом пешеходном переходе водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку, сообщает алтайская полиция.

"Мужчина 1967 года рождения на автомобиле Nissan Almera при движении по переулку Коммунарскому от улицы Красноармейской в направлении улицы Мухачева не выбрал безопасную скорость движения и совершил наезд на девушку 2008 года рождения", - рассказали в ведомстве.

Девушка получила травмы, от которых скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи.

Возбуждено уголовное дело по факту "нарушения правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека".

Расследование уголовного дела поставил на личный контроль начальник ГУ МВД России по Алтайскому краю генерал-майор полиции Сергей Камышев. Исполняющий обязанности прокурора Алтайского края Вячеслав Шипиев также поставил на контроль установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее жителя Бийска на семь лет отправили в колонию за сбитую насмерть 17-летнюю девушку на пешеходном переходе.