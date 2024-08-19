На Алтае число ДТП с пострадавшими превысило средний уровень по РФ. Рейтинг регионов
При этом за год в крае на 9% выросло количество аварий с погибшими и ранеными
19 августа 2024, 13:15, ИА Амител
Алтайский край оказался на 46 месте из 85 (еще по четырем новым субъектам РФ нет данных) в рейтинге российских регионов по числу ДТП в первом полугодии 2024 года, сообщает РИА Новости.
Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в первом полугодии 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили. В рейтинг также включены данные по динамике ДТП с пострадавшими и по числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей региона.
"Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта в январе - июне 2024 года в Алтайском крае - 105,4", - говорится в исследовании.
При этом за год, по сравнению с январем - июнем 2023-го, в крае выросло количество ДТП с пострадавшими на 9,1%. Число погибших и раненых в ДТП на 100 тысяч жителей по данным за полугодие - 65,7.
Республика Алтай в рейтинге заняла 77 место. Здесь число ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта - 148,5. За год количество аварий выросло на 22,2%. Число пострадавших на 100 тысяч жителей - 94,9.
В целом по России по итогам января - июня 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 95,2 ДТП с пострадавшими.
Меньше всего аварий в Республике Чечня, где по итогам полугодия 11,1 случая ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта (в 8,5 раза ниже, чем по стране). Замыкает рейтинг Республика Тыва, где по итогам первых шести месяцев 265,1 случая ДТП с пострадавшими (в два раза выше, чем по стране).
13:26:10 19-08-2024
так гоняют как угорелые, даже ночью как на павлике недавно,2 машины не разьехались на ночной дороге
14:25:40 19-08-2024
просто энергии развития много
20:47:51 19-08-2024
Надо Чуйский расширять! А то уже в будни пробки, еще камер навешали, светофоров наставили и это федеральная трасса...
05:11:44 20-08-2024
Так то превышать скорость нельзя, даже лишение прав есть. Можно только когда сильно торопишся.
07:37:30 20-08-2024
Надо просто не забывать, что автомобиль является средством передвижения повышенной опасности. Ну и что человек, как говорится, смертен.. Даже если он за рулём автомобиля и считает себя королём дорог.