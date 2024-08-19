На Алтае число ДТП с пострадавшими превысило средний уровень по РФ. Рейтинг регионов

При этом за год в крае на 9% выросло количество аварий с погибшими и ранеными

19 августа 2024, 13:15, ИА Амител

ДТП на дороге / Фото: pixabay.com

Алтайский край оказался на 46 месте из 85 (еще по четырем новым субъектам РФ нет данных) в рейтинге российских регионов по числу ДТП в первом полугодии 2024 года, сообщает РИА Новости.

Рейтинг строился на основе ранжирования регионов по количеству ДТП с пострадавшими в первом полугодии 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, которые включают автобусы, грузовые и легковые автомобили. В рейтинг также включены данные по динамике ДТП с пострадавшими и по числу пострадавших в ДТП на 100 тысяч жителей региона.

"Количество ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта в январе - июне 2024 года в Алтайском крае - 105,4", - говорится в исследовании.

При этом за год, по сравнению с январем - июнем 2023-го, в крае выросло количество ДТП с пострадавшими на 9,1%. Число погибших и раненых в ДТП на 100 тысяч жителей по данным за полугодие - 65,7.

Республика Алтай в рейтинге заняла 77 место. Здесь число ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта - 148,5. За год количество аварий выросло на 22,2%. Число пострадавших на 100 тысяч жителей - 94,9.

В целом по России по итогам января - июня 2024 года на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится 95,2 ДТП с пострадавшими.

Меньше всего аварий в Республике Чечня, где по итогам полугодия 11,1 случая ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц автотранспорта (в 8,5 раза ниже, чем по стране). Замыкает рейтинг Республика Тыва, где по итогам первых шести месяцев 265,1 случая ДТП с пострадавшими (в два раза выше, чем по стране).