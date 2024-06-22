Число ДТП в Алтайском крае выросло на 29% за первые пять месяцев 2024 года
Число погибших в ДТП также выросло почти на 35%
22 июня 2024, 07:00, ИА Амител
За первые пять месяцев 2024 года в Алтайском крае количество зарегистрированных ДТП выросло на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Если тогда произошло 617 аварий, то теперь – 798. Количество погибших также выросло на 7,5% (с 67 до 72), а раненых – на 34,9% (с 779 до 1051). Об этом amic.ru сообщили в краевой Госавтоинспекции.
Увеличилось и число ДТП с участием детей на 15,7% – с 89 до 103. В них погибло два ребенка (в 2023 году – 15,7%), 109 было ранено (в 2023 году было 95 раненых, рост составил 14,7%).
11 ДТП за пять месяцев 2024 года случилось с водителями средств индивидуальной мобильности. По сравнению с 2023 годом произошло снижение ДТП на 57,6 %, ведь тогда за шесть месяцев случилось 26 аварий. 11 человек в этом году получили ранения (в 2023 году – 19), в том числе трое несовершеннолетних (за первые полгода 2023 года ранения получили девять несовершеннолетних), погибших не было. В Барнауле зарегистрировано девять ДТП с СИМ, в том числе с тремя несовершеннолетними.
Выросло количество ДТП с мотоциклами. С ними за пять месяцев 2024 года случилось 29 ДТП (за пять месяцев 2023 года было 23 ДТП, рост составил 26,1%). В авариях погибло четыре человека (за тот же срок 2023 года было трое погибших, рост составил 33,3%), 28 человек получили ранения (за пять месяцев 2023 года таких было 22, рост – 27,3%).
В 22 ДТП с участием водителей мопедов погибло два человека, ранено – 24. В девяти авариях водителями мототранспорта были дети, столько же несовершеннолетних получили ранения. А вот погибших не было.
"В семи ДТП с участием детей – водителей мототранспортных средств усматриваются нарушения несовершеннолетними ПДД. Также семь ДТП с участием детей-велосипедистов произошло по неосторожности юных участников дорожного движения", – рассказали в Госавтоинспекции.
Больше всего ДТП с участием водителей мотоциклов и мопедов зарегистрировано в Барнауле – десять, с участием водителей-детей – ноль; в Бийске – семь, с участием водителей-детей – одно; в Рубцовске – три, с участием водителей-детей – одно; в Зональном – два, с участием водителей-детей – ноль; в Третьяковском – два, с участием водителей-детей – ноль.
08:25:08 22-06-2024
а среди кучи бесполезной статистики,анализ причин дтп почему не приводится?
10:40:56 22-06-2024
Гость (08:25:08 22-06-2024) а среди кучи бесполезной статистики,анализ причин дтп почему... долбонавты за рулём, чаще всего бухие. вот основные причины.
16:52:41 22-06-2024
Гость (08:25:08 22-06-2024) а среди кучи бесполезной статистики,анализ причин дтп почему... Основная причина это смехотворные штрафы за нарушение ПДД. Как минимум увеличить на порядок.
21:02:05 22-06-2024
Гость (16:52:41 22-06-2024) Основная причина это смехотворные штрафы за нарушение ПДД. К... Сам то водитель или денег много?
Тебе дай волю - смертную казнь введешь. Нарушение ПДД бывают разные и ситуации разные. За твой тупой комментарий не могу обращаться на "вы". Я каждый день за рулем по работе. Редкий месяц обходится без штрафа. Хоть работу бросай. Как можно вообще сейчас ездить не "нарушая", особенно на ограничениях скорости?
21:50:12 22-06-2024
Гость (21:02:05 22-06-2024) Я каждый день за рулем по работе. Редкий месяц обходится без штрафа. Хоть работу бросай. Как можно вообще сейчас ездить не "нарушая", особенно на ограничениях скорости? .. Таксер бомбила? Каждый день ездишь и почти каждый месяц на штраф влетаешь? За превышение? Вот бы тебя в Германию... Ты бы там идиотен-тест никогда не прошел...
00:21:42 23-06-2024
Гость (21:02:05 22-06-2024) Сам то водитель или денег много?Тебе дай волю - смертну... Ездить нужно по правилам, не будет штрафов, не будешь виновен в ДТП. За последние 6 лет 2 штрафа, действительно оба за превышение
13:16:14 22-06-2024
Страх потеряли...
13:30:47 22-06-2024
Ковид побил мозги обществу, зараза.
Владеющих достаточными навыками управления автомобилем для обеспечения безопасности себя и окружающих всегда был процент от практикующих водителей. Его величина обратно пропорциональна ставке рефинансирования)
21:03:12 22-06-2024
Гость (13:30:47 22-06-2024) Ковид побил мозги обществу, зараза.Владеющих достаточным... А нельзя попроще?
21:51:12 22-06-2024
Гость (21:03:12 22-06-2024) А нельзя попроще?... Нет. Ему ковид мозги побил.
21:08:23 22-06-2024
Чем больше "тупых" знаков и камер - тем больше "нарушений". Чем больше нарушений, тем больше денег. Бизнес - он в Африке бизнес.