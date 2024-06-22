Число ДТП в Алтайском крае выросло на 29% за первые пять месяцев 2024 года

Число погибших в ДТП также выросло почти на 35%

22 июня 2024, 07:00, ИА Амител

За первые пять месяцев 2024 года в Алтайском крае количество зарегистрированных ДТП выросло на 29,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Если тогда произошло 617 аварий, то теперь – 798. Количество погибших также выросло на 7,5% (с 67 до 72), а раненых – на 34,9% (с 779 до 1051). Об этом amic.ru сообщили в краевой Госавтоинспекции.

Увеличилось и число ДТП с участием детей на 15,7% – с 89 до 103. В них погибло два ребенка (в 2023 году – 15,7%), 109 было ранено (в 2023 году было 95 раненых, рост составил 14,7%).

11 ДТП за пять месяцев 2024 года случилось с водителями средств индивидуальной мобильности. По сравнению с 2023 годом произошло снижение ДТП на 57,6 %, ведь тогда за шесть месяцев случилось 26 аварий. 11 человек в этом году получили ранения (в 2023 году – 19), в том числе трое несовершеннолетних (за первые полгода 2023 года ранения получили девять несовершеннолетних), погибших не было. В Барнауле зарегистрировано девять ДТП с СИМ, в том числе с тремя несовершеннолетними.

Выросло количество ДТП с мотоциклами. С ними за пять месяцев 2024 года случилось 29 ДТП (за пять месяцев 2023 года было 23 ДТП, рост составил 26,1%). В авариях погибло четыре человека (за тот же срок 2023 года было трое погибших, рост составил 33,3%), 28 человек получили ранения (за пять месяцев 2023 года таких было 22, рост – 27,3%).

В 22 ДТП с участием водителей мопедов погибло два человека, ранено – 24. В девяти авариях водителями мототранспорта были дети, столько же несовершеннолетних получили ранения. А вот погибших не было.

"В семи ДТП с участием детей – водителей мототранспортных средств усматриваются нарушения несовершеннолетними ПДД. Также семь ДТП с участием детей-велосипедистов произошло по неосторожности юных участников дорожного движения", – рассказали в Госавтоинспекции.

Больше всего ДТП с участием водителей мотоциклов и мопедов зарегистрировано в Барнауле – десять, с участием водителей-детей – ноль; в Бийске – семь, с участием водителей-детей – одно; в Рубцовске – три, с участием водителей-детей – одно; в Зональном – два, с участием водителей-детей – ноль; в Третьяковском – два, с участием водителей-детей – ноль.