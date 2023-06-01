На Алтае члена крайизбиркома с правом решающего голоса освободили от обязанностей
Виталий Замаруев вошёл в новый состав КИК в декабре 2021 года по губернаторской квоте
01 июня 2023, 13:17, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил от обязанностей члена крайизбиркома с правом решающего голоса Виталия Замаруева. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.
В документе говорится, что Замаруев сам подал в отставку. Причины такого решения пока неизвестны.
"Рассмотрев заявление Замаруева Виталия об освобождении его от обязанностей члена Избирательной комиссии Алтайского края с правом решающего голоса, постановляю: освободить от обязанностей <...> Замаруева Виталия", – говорится в документе, подписанном губернатором 30 мая.
Напомним, Замаруев вошёл в новый состав крайизбиркома в декабре 2021 года по губернаторской квоте. В составе, сформированном до 2026 года, было 14 человек с правом решающего голоса: половину назначил глава региона, ещё семь человек рекомендовали депутаты АКЗС.
13:31:08 01-06-2023
Значит скоро задержат, не?
13:36:32 01-06-2023
Член члена не лучше
13:52:56 01-06-2023
К чему статья, без толковой информации?! по существу ничего не написано (?!) Причина какова?
13:54:45 01-06-2023
не сошелся во взглядах с ведущей линией правящей партии?
16:27:27 03-06-2023
Гость (13:54:45 01-06-2023) не сошелся во взглядах с ведущей линией правящей партии?... Какие могут быть взгляды в типичной канцелярии , если работа заключается в прилежности заполнения анкет и оформления документов , будучи промежуточным канцелярским звеном между силовыми структурами и кандидатами избираться . Избирательная комиссия с биноклями не бегает следить у кого в какой загранице имущество и счета в каких зарубежных банках .