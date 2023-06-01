На Алтае члена крайизбиркома с правом решающего голоса освободили от обязанностей

Виталий Замаруев вошёл в новый состав КИК в декабре 2021 года по губернаторской квоте

01 июня 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: Александра Черданцева

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил от обязанностей члена крайизбиркома с правом решающего голоса Виталия Замаруева. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

В документе говорится, что Замаруев сам подал в отставку. Причины такого решения пока неизвестны.

"Рассмотрев заявление Замаруева Виталия об освобождении его от обязанностей члена Избирательной комиссии Алтайского края с правом решающего голоса, постановляю: освободить от обязанностей <...> Замаруева Виталия", – говорится в документе, подписанном губернатором 30 мая.

Напомним, Замаруев вошёл в новый состав крайизбиркома в декабре 2021 года по губернаторской квоте. В составе, сформированном до 2026 года, было 14 человек с правом решающего голоса: половину назначил глава региона, ещё семь человек рекомендовали депутаты АКЗС.