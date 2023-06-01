НОВОСТИПолитика

На Алтае члена крайизбиркома с правом решающего голоса освободили от обязанностей

Виталий Замаруев вошёл в новый состав КИК в декабре 2021 года по губернаторской квоте

01 июня 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: Александра Черданцева
Фото: Александра Черданцева

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко освободил от обязанностей члена крайизбиркома с правом решающего голоса Виталия Замаруева. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства региона.

В документе говорится, что Замаруев сам подал в отставку. Причины такого решения пока неизвестны.

"Рассмотрев заявление Замаруева Виталия об освобождении его от обязанностей члена Избирательной комиссии Алтайского края с правом решающего голоса, постановляю: освободить от обязанностей <...> Замаруева Виталия", – говорится в документе, подписанном губернатором 30 мая.

Напомним, Замаруев вошёл в новый состав крайизбиркома в декабре 2021 года по губернаторской квоте. В составе, сформированном до 2026 года, было 14 человек с правом решающего голоса: половину назначил глава региона, ещё семь человек рекомендовали депутаты АКЗС.

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Выборы губернатора и назначение членов ОПАК. Зачем АКЗС проведёт внеплановую сессию

Депутаты намерены рассмотреть максимальное число вопросов, чтобы досрочно уйти на каникулы
НОВОСТИПолитика
Алтайский край отставки и назначения

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

13:31:08 01-06-2023

Значит скоро задержат, не?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:36:32 01-06-2023

Член члена не лучше

  -8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:52:56 01-06-2023

К чему статья, без толковой информации?! по существу ничего не написано (?!) Причина какова?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:54:45 01-06-2023

не сошелся во взглядах с ведущей линией правящей партии?

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:27:27 03-06-2023

Гость (13:54:45 01-06-2023) не сошелся во взглядах с ведущей линией правящей партии?... Какие могут быть взгляды в типичной канцелярии , если работа заключается в прилежности заполнения анкет и оформления документов , будучи промежуточным канцелярским звеном между силовыми структурами и кандидатами избираться . Избирательная комиссия с биноклями не бегает следить у кого в какой загранице имущество и счета в каких зарубежных банках .

  -1 Нравится
Ответить
Лента новостей

День Сибирского поля
28-29 июня

Все новости

Новости партнеров