Депутаты намерены рассмотреть максимальное число вопросов, чтобы досрочно уйти на каникулы

01 июня 2023, 07:15, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Депутаты АКЗС 6 июня вынуждены провести внеочередную сессию парламента, чтобы успеть назначить выборы губернатора. Пройдут они только в сентябре, но официальное решение о начале кампании нужно принять до 11 июня. Назначением выборов народные избранники не ограничатся: повестка ранней июньской сессии будет очень насыщенной. Например, депутаты заслушают отчёты ОПАК, Счётной палаты и уполномоченного по правам ребёнка, выберут своих представителей в Общественную палату и назначат руководителя СП. Подробнее – в материале amic.ru.

Губернаторские выборы

Главным событием сессии станет назначение выборов губернатора края. По закону назначить выборы нужно не ранее чем за 100 дней и не позднее 90 дней до дня голосования. Так как день выборов выпадает на воскресенье, 10 сентября, объявить о старте кампании необходимо между 1 и 11 июня.

Кандидатами в губернаторы могут стать только выдвиженцы от партий. Для регистрации претендентам необходимо пройти так называемый мунфильтр, то есть собрать подписи муниципальных депутатов. Речь идёт о 7% автографов, или 506 подписных листах. Все документы кандидатам необходимо сдать не позднее 29 июля. Ещё примерно 10 дней займёт проверка, после чего избирком примет решение зарегистрировать или отказать в регистрации кандидату.

Выборы, если они пройдут в два тура, могут обойтись краевому бюджету в 350 млн рублей. Если кто-либо из кандидатов наберёт в первом туре более 50% голосов, бюджет может сэкономить как минимум 90 млн рублей. Напомним, в выборах главы региона в 2018 году участвовали четыре кандидата: Андрей Крылов от "Партии Роста", Владимир Семёнов от ЛДПР, Виктор Томенко от "Единой России" и Людмила Суслова от "Справедливой России". Тогда в первом туре победил Томенко, набрав 53,6% голосов.

Новый руководитель для Счётной палаты

Депутаты АКЗС должны решить вопрос с руководителем краевой Счётной палаты. Шестилетний срок полномочий нынешнего председателя СП Виктора Миненка истекает летом 2023 года. По данным amic.ru, его кандидатура будет выдвинута ещё на один срок на безальтернативной основе.

Также на сессии регионального парламента Виктор Миненок отчитается о работе Счётной палаты региона за 2022 год. Пока документ недоступен, его представят депутатам в начале июня. В прошлом году СП представила доклад об эффективности расходования бюджетных средств на 82 страницах. Тогда депутаты единогласно поддержали работу Счётной палаты и её руководителя: "за" проголосовали все 59 человек, присутствовавших на сессии.

Виктор Миненок родился 20 мая 1971 года в Бийске. В 1997 году окончил АлтГУ по специальности "Финансы и кредит". С 1997 по 2000 год работал в контрольно-ревизионном управлении Минфина РФ по Бийску в должности главного контролёра-ревизора, а позднее – начальника отдела. С 2000 по 2017 год Миненок работал в региональном Минфине, с 2004 года находился на должности замминистра. Летом 2017 года был назначен на госдолжность председателя Счётной палаты Алтайского края.

Выборы общественников

Депутаты АКЗС на внеочередной сессии должны будут сформировать треть Общественной палаты региона нового созыва. Всего парламентариям предлагают 18 кандидатов, а выбрать из них нужно 15.

В итоге в состав Общественной палаты войдёт 45 человек. По 15 представителей делегируют Алтайское Заксобрание и губернатор. Последняя треть утверждается избранными членами ОПАК из числа местных общественных объединений. Срок полномочий нынешнего, седьмого созыва ОПАК истекает в июне. Новый состав будет работать до лета 2026 года.

Восемь из 18 претендентов в настоящее время уже входят состав краевой Общественной палаты. Среди них: Валид Газиев (центр национальной культуры "Вайнах"); Сергей Корсаков (организация инвалидов "Семипалатинск-Чернобыль"); Нина Шабалина (Институт социальных инноваций); Александр Деринг (охрана памятников истории "Территория"); Гарик Геворгян (Союз армян Алтайского края); Денис Матис (Молодёжный Фонд Алтая); Елизавета Мясникова (организация помощи людям в трудной жизненной ситуации "Белые вершины"), Евгений Овчинников ("Алтайпатриотцентр").

На сессии АКЗС депутаты не только выберут треть нового состава Общественной палаты региона, но и заслушают доклад о проделанной работе председателя нынешнего созыва ОПАК Юрия Шамкова.

Доклад детского омбудсмена

Ещё один отчёт, который предстоит оценить народным избранникам, сделает уполномоченный по правам ребёнка в Алтайском крае Ольга Казанцева. В прошлом году её отчёт вызвал критику со стороны отдельных депутатов, однако большинство парламентариев отчёт детского омбудсмена всё же одобрили.

Тогда Казанцева обратила внимание на рост смертельных случаев, связанных с транспортом, при этом уменьшилось число суицидов и случаев гибели на воде среди детей по итогам 2021 года. Также уполномоченный по правам ребёнка подняла проблему нехватки кадров в органах опеки и скромных стипендий студентов техникумов.

Как исполнили краевой бюджет-2022

Парламентарии в ходе сессии АКЗС заслушают информацию краевого Минфина об исполнении регионального бюджета за 2022 год. Доходы краевой казны в прошлом году составили 160,445 млрд рублей, в том числе финансовая помощь из федерального бюджета – 77,725 млрд рублей. Расходы составили 171,486 млрд рублей. Дефицит оказался равен 11,04 млрд рублей.

Подробный репортаж с внеочередной сессии АКЗС читайте 6 июня на amic.ru. Кстати, в следующий раз депутаты соберутся вместе только в конце августа: плановой июньской сессии на этот раз проводить не будут.