Юная бийчанка помогала мошенникам за 10% от выманенных у бабушек сбережений
Работу курьера девушка нашла в интернете
08 августа 2023, 14:44, ИА Амител
В Алтайском крае задержали девушку-курьера, которая забирала деньги у обманутых стариков и отправляла на указанный счет, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратилась жительница Бийска, у которой по схеме "ваш родственник попал в ДТП" похитили 180 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий была задержана 19-летняя местная жительница.
Девушка рассказала, что работу курьера нашла в интернете. С работодателем связывалась через мессенджер – получала указания, на какой адрес приехать, сколько денег забрать и куда перевести. За это получала до 10% от суммы.
"Даже когда она находилась в кабинете оперативного работника, ей продолжали приходить сообщения о том, что через несколько часов приедет таксист, который передаст пакет с деньгами", – отметили в ведомстве.
На встречу с таксистом полицейские выехали вместе с девушкой. Он пояснил, что ему из Барнаула поступила заявка: поехать в село Кытманово, где необходимо забрать пакет и доставить в Бийск. В пакете правоохранители обнаружили 180 тысяч рублей.
В отношении девушки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество.
15:25:01 08-08-2023
5 лет мало для этой ...
17:13:27 08-08-2023
проще говоря-поймали стрелочника,а верхушку трогать нельзя
21:36:27 08-08-2023
гость (17:13:27 08-08-2023) проще говоря-поймали стрелочника,а верхушку трогать нельзя... А верхушка это топ-менеджеры "ТюрьмаБанка" в месте с вертухаями. Как ты их возьмёшь ? Одни уже сидят, другие сторожат.