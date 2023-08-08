Юная бийчанка помогала мошенникам за 10% от выманенных у бабушек сбережений

Работу курьера девушка нашла в интернете

08 августа 2023, 14:44, ИА Амител

Фото иллюстративное / Источник: pixabay.com

В Алтайском крае задержали девушку-курьера, которая забирала деньги у обманутых стариков и отправляла на указанный счет, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратилась жительница Бийска, у которой по схеме "ваш родственник попал в ДТП" похитили 180 тысяч рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий была задержана 19-летняя местная жительница.

Девушка рассказала, что работу курьера нашла в интернете. С работодателем связывалась через мессенджер – получала указания, на какой адрес приехать, сколько денег забрать и куда перевести. За это получала до 10% от суммы.

"Даже когда она находилась в кабинете оперативного работника, ей продолжали приходить сообщения о том, что через несколько часов приедет таксист, который передаст пакет с деньгами", – отметили в ведомстве.

На встречу с таксистом полицейские выехали вместе с девушкой. Он пояснил, что ему из Барнаула поступила заявка: поехать в село Кытманово, где необходимо забрать пакет и доставить в Бийск. В пакете правоохранители обнаружили 180 тысяч рублей.

В отношении девушки избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ей грозит до пяти лет лишения свободы за мошенничество.