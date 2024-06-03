В Алтайском крае погиб 18-летний водитель при столкновении с BMW

Еще два человека пострадали

03 июня 2024, 07:45, ИА Амител

ДТП в Бийском районе / Фото: ГИБДД Алтайского края

Человек погиб при столкновении двух автомобилей в Бийском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.

ДТП случилось 2 июня около 20:00 на 17-м километре трассы К-11.

31-летний водитель ехал на BMW 520 со стороны села Большого Енисейского в направлении Бийска, но по пути не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с Honda Freed, за рулем которой был 18-летний парень.

В итоге водитель Honda погиб на месте, травмы получили его 18-летняя пассажирка и водитель BMW. Не госпитализированы.

Полиция проводит проверку.