В Алтайском крае погиб 18-летний водитель при столкновении с BMW
Еще два человека пострадали
03 июня 2024, 07:45, ИА Амител
ДТП в Бийском районе / Фото: ГИБДД Алтайского края
Человек погиб при столкновении двух автомобилей в Бийском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.
ДТП случилось 2 июня около 20:00 на 17-м километре трассы К-11.
31-летний водитель ехал на BMW 520 со стороны села Большого Енисейского в направлении Бийска, но по пути не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с Honda Freed, за рулем которой был 18-летний парень.
В итоге водитель Honda погиб на месте, травмы получили его 18-летняя пассажирка и водитель BMW. Не госпитализированы.
Полиция проводит проверку.
12:20:04 03-06-2024
31-летний водитель ехал на BMW 520 --- наверное думал что ему по встречке можно
16:37:47 03-06-2024
Кто получает водительские права, тот сразу автомотически бесплатно получает две путевки, одну - на тот свет, другую - в тюрьму!