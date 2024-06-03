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В Алтайском крае погиб 18-летний водитель при столкновении с BMW

Еще два человека пострадали

03 июня 2024, 07:45, ИА Амител

ДТП в Бийском районе / Фото: ГИБДД Алтайского края
ДТП в Бийском районе / Фото: ГИБДД Алтайского края

Человек погиб при столкновении двух автомобилей в Бийском районе Алтайского края, сообщили в ГИБДД региона.

ДТП случилось 2 июня около 20:00 на 17-м километре трассы К-11. 

31-летний водитель ехал на BMW 520 со стороны села Большого Енисейского в направлении Бийска, но по пути не выбрал безопасную скорость, выехал на встречку и столкнулся с Honda Freed, за рулем которой был 18-летний парень.

В итоге водитель Honda погиб на месте, травмы получили его 18-летняя пассажирка и водитель BMW. Не госпитализированы.

Полиция проводит проверку.

ДТП Алтайский край

Комментарии 2

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Гость

12:20:04 03-06-2024

31-летний водитель ехал на BMW 520 --- наверное думал что ему по встречке можно

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Гость

16:37:47 03-06-2024

Кто получает водительские права, тот сразу автомотически бесплатно получает две путевки, одну - на тот свет, другую - в тюрьму!

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