На Алтае девушка два дня радовала мошенников, пока об этом не узнала мама

Началось все с медицинского полиса, а закончилось оформлением кредитной карты

10 марта 2025, 12:10, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае неизвестные похитили у 18-летней жительницы Ярового почти 15 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

"В течение двух дней с девушкой общались злоумышленники. В первый день она сообщила им все свои анкетные данные, после чего на нее оформили карту, затем указали, куда переводить деньги. Всю сумму девушка перевела за один раз. Банковскую карту ей привез курьер", – рассказали в ведомстве.

Все началось с того, что девушке позвонил незнакомец и сказал, что истек срок действия ее медицинского полиса и необходимо обратиться в медицинскую организацию.

После этого девушке пришло СМС-сообщение, что ее профиль на "Госуслугах" взломан. Там же был указан номер для связи с техподдержкой. Потерпевшая позвонила, аферист убедил зайти в личный кабинет и поменять пароль.

"После перевели якобы на сотрудника банка. Лжебанкир сообщил, что по карте поступила заявка на оформление кредита и с целью блокировки необходимо заказать новую кредитную карту. Далее оформить заявку на кредит самостоятельно, что она и сделала", – отметили в МВД.

О случившемся девушка рассказала своей матери, которая сразу поняла, что дочь стала жертвой мошенников.