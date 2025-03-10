На Алтае девушка два дня радовала мошенников, пока об этом не узнала мама
Началось все с медицинского полиса, а закончилось оформлением кредитной карты
10 марта 2025, 12:10, ИА Амител
В Алтайском крае неизвестные похитили у 18-летней жительницы Ярового почти 15 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.
"В течение двух дней с девушкой общались злоумышленники. В первый день она сообщила им все свои анкетные данные, после чего на нее оформили карту, затем указали, куда переводить деньги. Всю сумму девушка перевела за один раз. Банковскую карту ей привез курьер", – рассказали в ведомстве.
Все началось с того, что девушке позвонил незнакомец и сказал, что истек срок действия ее медицинского полиса и необходимо обратиться в медицинскую организацию.
После этого девушке пришло СМС-сообщение, что ее профиль на "Госуслугах" взломан. Там же был указан номер для связи с техподдержкой. Потерпевшая позвонила, аферист убедил зайти в личный кабинет и поменять пароль.
"После перевели якобы на сотрудника банка. Лжебанкир сообщил, что по карте поступила заявка на оформление кредита и с целью блокировки необходимо заказать новую кредитную карту. Далее оформить заявку на кредит самостоятельно, что она и сделала", – отметили в МВД.
О случившемся девушка рассказала своей матери, которая сразу поняла, что дочь стала жертвой мошенников.
12:19:01 10-03-2025
умная девочка
12:30:16 10-03-2025
Лучше бы меня порадовала. Эх.
12:49:58 10-03-2025
Ей рожать нельзя
14:31:58 10-03-2025
Гость (12:49:58 10-03-2025) Ей рожать нельзя ... От умных можно, есть надежда
16:04:27 10-03-2025
Гость (14:31:58 10-03-2025) От умных можно, есть надежда... Шансов практически нет.
13:34:59 10-03-2025
Банковскую карту ей привез курьер", – рассказали в ведомстве./////////////// Всё-таки банк задействован в операции напрямую.
13:49:13 10-03-2025
Гость (13:34:59 10-03-2025) Банковскую карту ей привез курьер", – рассказали в ведомств... а вот это интересно. Карту банк мог выдать только при ее личной явке в банк с паспортом. Налицо сообщник в банке
14:18:39 10-03-2025
Гость (13:49:13 10-03-2025) а вот это интересно. Карту банк мог выдать только при ее лич... Что за бред? В том же Т банке только курьер и привозит карту. Офисов у них нет, интересующийся ты наш. .
15:43:16 10-03-2025
Гость (14:18:39 10-03-2025) Что за бред? В том же Т банке только курьер и привозит карт... т банк самый конченый банк, заколебали спамить в почту
08:10:19 11-03-2025
Гена (15:43:16 10-03-2025) т банк самый конченый банк, заколебали спамить в почту...
Все решается звонком в банк. Прекращаются и звонки и рассылка. Но вы же только мошейникам переводы слать умеете и только с ними вежливо и учтиво можете разговаривать.
08:14:21 11-03-2025
Гость (08:10:19 11-03-2025) Все решается звонком в банк. Прекращаются и звонки и рас... Кто такие "мошейники"?