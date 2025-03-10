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На Алтае девушка два дня радовала мошенников, пока об этом не узнала мама

Началось все с медицинского полиса, а закончилось оформлением кредитной карты

10 марта 2025, 12:10, ИА Амител

Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru
Девушка с телефоном / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае неизвестные похитили у 18-летней жительницы Ярового почти 15 тыс. рублей, сообщает региональное МВД.

"В течение двух дней с девушкой общались злоумышленники. В первый день она сообщила им все свои анкетные данные, после чего на нее оформили карту, затем указали, куда переводить деньги. Всю сумму девушка перевела за один раз. Банковскую карту ей привез курьер", – рассказали в ведомстве.

Все началось с того, что девушке позвонил незнакомец и сказал, что истек срок действия ее медицинского полиса и необходимо обратиться в медицинскую организацию.

После этого девушке пришло СМС-сообщение, что ее профиль на "Госуслугах" взломан. Там же был указан номер для связи с техподдержкой. Потерпевшая позвонила, аферист убедил зайти в личный кабинет и поменять пароль.

"После перевели якобы на сотрудника банка. Лжебанкир сообщил, что по карте поступила заявка на оформление кредита и с целью блокировки необходимо заказать новую кредитную карту. Далее оформить заявку на кредит самостоятельно, что она и сделала", – отметили в МВД.

О случившемся девушка рассказала своей матери, которая сразу поняла, что дочь стала жертвой мошенников.

Яровое Мошенники

Комментарии 11

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Гость

12:19:01 10-03-2025

умная девочка

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Гость

12:30:16 10-03-2025

Лучше бы меня порадовала. Эх.

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Гость

12:49:58 10-03-2025

Ей рожать нельзя

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Гость

14:31:58 10-03-2025

Гость (12:49:58 10-03-2025) Ей рожать нельзя ... От умных можно, есть надежда

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Гость

16:04:27 10-03-2025

Гость (14:31:58 10-03-2025) От умных можно, есть надежда... Шансов практически нет.

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Гость

13:34:59 10-03-2025

Банковскую карту ей привез курьер", – рассказали в ведомстве./////////////// Всё-таки банк задействован в операции напрямую.

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Гость

13:49:13 10-03-2025

Гость (13:34:59 10-03-2025) Банковскую карту ей привез курьер", – рассказали в ведомств... а вот это интересно. Карту банк мог выдать только при ее личной явке в банк с паспортом. Налицо сообщник в банке

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Гость

14:18:39 10-03-2025

Гость (13:49:13 10-03-2025) а вот это интересно. Карту банк мог выдать только при ее лич... Что за бред? В том же Т банке только курьер и привозит карту. Офисов у них нет, интересующийся ты наш. .

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Гена

15:43:16 10-03-2025

Гость (14:18:39 10-03-2025) Что за бред? В том же Т банке только курьер и привозит карт... т банк самый конченый банк, заколебали спамить в почту

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Гость

08:10:19 11-03-2025

Гена (15:43:16 10-03-2025) т банк самый конченый банк, заколебали спамить в почту...
Все решается звонком в банк. Прекращаются и звонки и рассылка. Но вы же только мошейникам переводы слать умеете и только с ними вежливо и учтиво можете разговаривать.

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Гость

08:14:21 11-03-2025

Гость (08:10:19 11-03-2025) Все решается звонком в банк. Прекращаются и звонки и рас... Кто такие "мошейники"?

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