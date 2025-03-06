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В Барнауле две студентки перевели на "безопасный" счет почти 500 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

06 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В Барнауле две студентки 2006 года рождения перевели мошенникам почти 450 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

"Девушки рассказали полицейским, что неизвестные лица путем обмана похитили денежные средства в размере около 450 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Недавно барнаульская студентка перевела аферистам 1 млн рублей. Обман начался с предлога обновить договор с оператором сотовой связи.

Мошенники

Комментарии 10

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Гость

14:01:13 06-03-2025

умные девочки

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Гость

14:17:48 06-03-2025

Студенки БЮИ ? Ни фамилий, ни имён, ни упоминания о ВУЗе. Фейк какой то.

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Гость

14:34:57 06-03-2025

А что принятый закон опять не работает, почему деньги не находились на охлаждении.

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Гость

14:35:28 06-03-2025

Где эффект от борьбы с мошенничеством?

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Гость

14:36:33 06-03-2025

я когда был студентом у меня были деньги только на сигарету, пиццу в университетском комке и кофе три в одном.
откуда у них такие деньги-то.
на ум только онли фан и интим барнаул в голову приходят.
если не прав то извиняюсь конечно

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Гость

14:52:50 06-03-2025

Лет 10 назад меня в банке "Русский стандарт" таким же путем заставили оформить страховку! Так это было мошенничество?! А я то думала, что это я дура лопоухая🤭

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Гость

16:36:42 06-03-2025

А ещё говорят, что пенсионеры глупые, ага. Всех облапошивают.

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гость

17:23:17 06-03-2025

Гость (16:36:42 06-03-2025) А ещё говорят, что пенсионеры глупые, ага. Всех облапошивают... Одни уже, другие еще.

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Олег

17:23:04 06-03-2025

Самозапрет на общение спасёт мир.

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Гость

20:06:06 06-03-2025

На трассу, девоньки! Работать!

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