В Барнауле две студентки перевели на "безопасный" счет почти 500 тысяч рублей
Возбуждено уголовное дело
06 марта 2025, 14:00, ИА Амител
Фото: Андрей Сизов / unsplash.com
В Барнауле две студентки 2006 года рождения перевели мошенникам почти 450 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.
"Девушки рассказали полицейским, что неизвестные лица путем обмана похитили денежные средства в размере около 450 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".
Недавно барнаульская студентка перевела аферистам 1 млн рублей. Обман начался с предлога обновить договор с оператором сотовой связи.
14:01:13 06-03-2025
умные девочки
14:17:48 06-03-2025
Студенки БЮИ ? Ни фамилий, ни имён, ни упоминания о ВУЗе. Фейк какой то.
14:34:57 06-03-2025
А что принятый закон опять не работает, почему деньги не находились на охлаждении.
14:35:28 06-03-2025
Где эффект от борьбы с мошенничеством?
14:36:33 06-03-2025
я когда был студентом у меня были деньги только на сигарету, пиццу в университетском комке и кофе три в одном.
откуда у них такие деньги-то.
на ум только онли фан и интим барнаул в голову приходят.
если не прав то извиняюсь конечно
14:52:50 06-03-2025
Лет 10 назад меня в банке "Русский стандарт" таким же путем заставили оформить страховку! Так это было мошенничество?! А я то думала, что это я дура лопоухая🤭
16:36:42 06-03-2025
А ещё говорят, что пенсионеры глупые, ага. Всех облапошивают.
17:23:17 06-03-2025
Гость (16:36:42 06-03-2025) А ещё говорят, что пенсионеры глупые, ага. Всех облапошивают... Одни уже, другие еще.
17:23:04 06-03-2025
Самозапрет на общение спасёт мир.
20:06:06 06-03-2025
На трассу, девоньки! Работать!