В Барнауле две студентки перевели на "безопасный" счет почти 500 тысяч рублей

Возбуждено уголовное дело

06 марта 2025, 14:00, ИА Амител

Фото: Андрей Сизов / unsplash.com

В Барнауле две студентки 2006 года рождения перевели мошенникам почти 450 тысяч рублей, сообщили в МВД Алтайского края.

"Девушки рассказали полицейским, что неизвестные лица путем обмана похитили денежные средства в размере около 450 тысяч рублей", – говорится в сообщении ведомства.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество".

Недавно барнаульская студентка перевела аферистам 1 млн рублей. Обман начался с предлога обновить договор с оператором сотовой связи.