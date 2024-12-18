На Алтае девушка купила в интернете водительские права и попалась полиции

За поддельный документ сельчанка заплатила 40 тысяч рублей

18 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Автомобиль ГИБДД в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Хабарском районе Алтайского края инспекторы ДПС выявили поддельные документы у автомобилистки, сообщили в МВД региона.

Полицейские остановили автомобиль ВАЗ и при проверке базы данных выяснили, что номер водительского удостоверения сельчанки принадлежит другому человеку, который живет в Москве.

Позже выяснили, что 26-летняя девушка купила удостоверение по объявлению в интернете за 40 тысяч рублей. Документ ей прислали заказным письмом. В автошколе при этом она не обучалась.

За использование заведомо подложного документа в отношении сельчанки возбудили уголовное дело. Также в ее отношении избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Теперь ей грозит до двух лет исправительных работ либо до полугода ареста, отмечают в полиции.