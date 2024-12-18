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На Алтае девушка купила в интернете водительские права и попалась полиции

За поддельный документ сельчанка заплатила 40 тысяч рублей

18 декабря 2024, 11:00, ИА Амител

Автомобиль ГИБДД в Алтайском крае / Фото: amic.ru
Автомобиль ГИБДД в Алтайском крае / Фото: amic.ru

В Хабарском районе Алтайского края инспекторы ДПС выявили поддельные документы у автомобилистки, сообщили в МВД региона.

Полицейские остановили автомобиль ВАЗ и при проверке базы данных выяснили, что номер водительского удостоверения сельчанки принадлежит другому человеку, который живет в Москве.

Позже выяснили, что 26-летняя девушка купила удостоверение по объявлению в интернете за 40 тысяч рублей. Документ ей прислали заказным письмом. В автошколе при этом она не обучалась.

За использование заведомо подложного документа в отношении сельчанки возбудили уголовное дело. Также в ее отношении избрали меру пресечения в виде обязательства о явке. Теперь ей грозит до двух лет исправительных работ либо до полугода ареста, отмечают в полиции.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 4

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Гость

11:10:33 18-12-2024

Дура баба.
Зачем ментам призналась?
Сказала бы что в сельсовета выдали .

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Musik

11:12:00 18-12-2024

хоть бы контакты дали где права покупают и не попадаются.

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Гость

11:35:15 18-12-2024

Musik (11:12:00 18-12-2024) хоть бы контакты дали где права покупают и не попадаются.... Поддельные не надо покупать, настоящие надо покупать. Я так однажды коньяком отравился

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Дима 34

15:43:25 18-12-2024

Гость (11:35:15 18-12-2024) Поддельные не надо покупать, настоящие надо покупать. Я так ... права покупают те кому психиатр\психолог запрещает к примеру или нарколог.
в общем те кто не может пройти медкомиссию

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