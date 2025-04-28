На Алтае в лобовом ДТП погиб 87-летний водитель и три человека серьезно пострадали

По предварительной информации, пожилой автомобилист не уступил дорогу на перекрестке

28 апреля 2025, 11:40, ИА Амител

ДТП возле села Верх-Катунского / Фото: Станция скорой медицинской помощи (Бийск)

Один человек погиб и еще трое пострадали в жестком ДТП на трассе в районе села Верх-Катунского в Алтайском крае. Об этом сообщила бийская станция скорой медицинской помощи в своем Telegram-канале.

"В результате дорожно-транспортного происшествия один человек от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи. Еще трое получили различные травмы, двое из них в состоянии средней степени тяжести доставляются в больницу", – заявили в медучреждении.

В алтайской полиции уточнили, что авария произошла в 09:30 на 368-м километре Чуйского тракта. По предварительной информации, 87-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 ехал по второстепенной дороге и не предоставил на перекрестке преимущество движения Toyota Vista, которой управлял 44-летний мужчина.

В результате ДТП водитель отечественного авто погиб на месте происшествия. Водитель иномарки и его пассажир, мужчина 1999 года рождения, доставлены в больницу. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.