На Алтае в лобовом ДТП погиб 87-летний водитель и три человека серьезно пострадали
По предварительной информации, пожилой автомобилист не уступил дорогу на перекрестке
28 апреля 2025, 11:40, ИА Амител
Один человек погиб и еще трое пострадали в жестком ДТП на трассе в районе села Верх-Катунского в Алтайском крае. Об этом сообщила бийская станция скорой медицинской помощи в своем Telegram-канале.
"В результате дорожно-транспортного происшествия один человек от полученных травм скончался до приезда бригады скорой помощи. Еще трое получили различные травмы, двое из них в состоянии средней степени тяжести доставляются в больницу", – заявили в медучреждении.
В алтайской полиции уточнили, что авария произошла в 09:30 на 368-м километре Чуйского тракта. По предварительной информации, 87-летний водитель за рулем ВАЗ-21099 ехал по второстепенной дороге и не предоставил на перекрестке преимущество движения Toyota Vista, которой управлял 44-летний мужчина.
В результате ДТП водитель отечественного авто погиб на месте происшествия. Водитель иномарки и его пассажир, мужчина 1999 года рождения, доставлены в больницу. В настоящее время проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
11:46:57 28-04-2025
87! На работу ехал?
12:31:54 28-04-2025
Гость (11:46:57 28-04-2025) 87! На работу ехал?...
Каждый год одно и тоже. Весна. Оттаяли подснежники, которые не ездят с осени до весны! И понеслись, вспоминая навыки вождения автомобиля, забыв ПДД, с трудом попадая в полосы движения, по дачам и кладбищам. А здесь ещё и 87 лет + отечественный автомобиль без элементарной пассивной безопасности...
21:35:24 28-04-2025
Гость (11:46:57 28-04-2025) 87! На работу ехал?... А вы не знали, что по просьбам трудящихся пенсионный возраст до 90 лет подняли?
11:49:02 28-04-2025
что делал за рулем почти 90-летний человек?
12:32:38 28-04-2025
Элен без ребят (11:49:02 28-04-2025) что делал за рулем почти 90-летний человек? ... С одной стороны я с Вами соглашусь, но с другой - при имеющей транспортной (автобусной) доступностью другого выхода просто нет. Поликлиники в селах закрываются, автобусы в села не заходят. Что мы хотим?
12:45:21 28-04-2025
Элен без ребят (11:49:02 28-04-2025) что делал за рулем почти 90-летний человек? ... вчера, тетя, с ядринцева на гоголя выскочила, так же. ее естественно подбили. 🤷♀️ не старая. так что...
13:57:06 28-04-2025
гость (12:45:21 28-04-2025) вчера, тетя, с ядринцева на гоголя выскочила, так же. ее ест... а причем тут какая-то левая тетя, когда у любого человека в таком почтенном возрасте уже замедлены все реакции, как минимум, плюс возрастные изменения зрения? элементарно старики уже не осознают опасность своего вождения. нужно законодательно ограничивать возраст водителей!
22:52:53 28-04-2025
Элен без ребят (13:57:06 28-04-2025) а причем тут какая-то левая тетя, когда у любого человека в ... дискриминация по возрасту. почему тогда пенсионный возраст подняли ?
08:24:36 29-04-2025
Элен без ребят (13:57:06 28-04-2025) а причем тут какая-то левая тетя, когда у любого человека в ... нужно законодательно ввести ответственность за выдачу левых справок а после семидесяти сделать обязательным тест на когнитивные способности
23:38:23 29-04-2025
1 (08:24:36 29-04-2025) нужно законодательно ввести ответственность за выдачу левых ... Прикинь есть ответственность за изготовление подложных документов, справок в том числе ст 327 УК РФ.
И за взятки статья есть, а их берут и дают, там обоюдная и за дачу взятки, и за то что взял.
10:10:23 29-04-2025
Элен без ребят (13:57:06 28-04-2025) а причем тут какая-то левая тетя, когда у любого человека в ... Согласен, но не полностью.
Нужно определить статистически возраст, начиная с которого водителей в обязательном порядке подвергать медицинскому освидетельствованию ежегодно, мед.справку возят с собой и предъявляют вместе с ВУ, СТС и ОСАГО.
Кроме того обязать мед.учреждения оперативно доводить до ГИБДД обстоятельства, являющиеся противопоказаниями к вождению ТС.
Как тебе такое, Илон Маск... и Минцифра?!
Радеете за нас и наше светлое будущее, а такое реализовать слабО?!
21:34:00 28-04-2025
Элен без ребят (11:49:02 28-04-2025) что делал за рулем почти 90-летний человек? ... А что такие же почти в правительстве делают?
22:50:28 28-04-2025
Элен без ребят (11:49:02 28-04-2025) что делал за рулем почти 90-летний человек? ... съездите в Баварию. Полюбуйтесь на бабушек - божьих одуванчиков, паркующихся возле универмагов!
23:41:41 29-04-2025
Элен без ребят (11:49:02 28-04-2025) что делал за рулем почти 90-летний человек? ... Ехать пытался видимо. Сильно сомневаюсь, что в таком возрасте мог адекватно управлять ТС.
12:51:26 28-04-2025
Сауспарк, серия "Седой рассвет"
13:46:51 28-04-2025
Мож он уснул все же, а потом уже выскочил?..