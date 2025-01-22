На Алтае девушка получила от мужчины 25 тысяч рублей за испуг на озере

После происшествия она испытывала нравственные страдания и психологический стресс

22 января 2025, 10:15, ИА Амител

Собака и девушка / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

В Алтайском крае 16-летняя жительница села получила компенсацию морального вреда от нападения собаки, сообщает региональная ФССП.

Девушка отдыхала на одном из водоемов вблизи райцентра Шипуново, когда на нее набросилась восточноевропейская овчарка. Рядом находился хозяин собаки, которая была без поводка и намордника.

"Мужчина отказался в досудебном порядке от выплаты морального ущерба – в то время как подросток испытывала нравственные страдания и психологический стресс от испуга", – рассказали в ведомстве.

Родители девушки обратились в суд и добились решения о взыскании компенсации морального вреда в размере 25 тыс. рублей.

Пристав лично вручил мужчине постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях неисполнения судебного решения. После этого хозяин собаки полностью выплатил компенсацию.