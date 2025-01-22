На Алтае девушка получила от мужчины 25 тысяч рублей за испуг на озере
После происшествия она испытывала нравственные страдания и психологический стресс
22 января 2025, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае 16-летняя жительница села получила компенсацию морального вреда от нападения собаки, сообщает региональная ФССП.
Девушка отдыхала на одном из водоемов вблизи райцентра Шипуново, когда на нее набросилась восточноевропейская овчарка. Рядом находился хозяин собаки, которая была без поводка и намордника.
"Мужчина отказался в досудебном порядке от выплаты морального ущерба – в то время как подросток испытывала нравственные страдания и психологический стресс от испуга", – рассказали в ведомстве.
Родители девушки обратились в суд и добились решения о взыскании компенсации морального вреда в размере 25 тыс. рублей.
Пристав лично вручил мужчине постановление о возбуждении исполнительного производства и предупредил о последствиях неисполнения судебного решения. После этого хозяин собаки полностью выплатил компенсацию.
10:35:46 22-01-2025
и каким образом были доказаны моральные вред и нравственные страдания подростка? у нас в стране, чтобы доказать, что был причинен моральный вред надо из больницы справку принести, что у тебя был сердечный приступ вследствие действий ответчика, вот тогда моральный вред может быть тебе и выплатят, а то суд удивленно глазками хлопает по этому поводу всегда. Удивительно, как это получилось то с нашим странным правосудием. Года два назад женщину водитель джипа специально задавил около школы на глазах детей за сделанное ему замечание (женщина через месяц умерла в больнице), родители этих детей ничего не могут сделать, дело даже не заводят, не то, что страдания компенсировать. Это кого надо руководитель, а тут за озере испугался подросток и все моральный вред случился, или родители непростые?
11:24:01 22-01-2025
Гость (10:35:46 22-01-2025) и каким образом были доказаны моральные вред и нравственные ... Зоофил ?
12:43:42 22-01-2025
Гость (11:24:01 22-01-2025) Зоофил ?... ты про себя? самокритично
13:12:56 22-01-2025
- "Родители девушки обратились в суд и добились решения о взыскании компенсации морального вреда в размере 25 тыс. рублей." ---- А судья мог наложить штраф в пользу государства. Повезло....
13:24:26 22-01-2025
Хороший прецедент
13:28:44 22-01-2025
А родители девушки случайно не в прокуратуре или суде работают?