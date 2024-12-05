На Алтае девушка решила бесплатно обновить гардероб и попала под суд

Она украла вещи на 7 тысяч рублей

05 декабря 2024, 22:45, ИА Амител

Вещи в гардеробе / Фото: pxhere.com

В Усть-Калманском районе девушка попыталась украсть несколько вещей в магазине одежды и попала под суд. Об этом сообщает управление по обеспечению деятельности мировых судей.

"Молодая жительница Усть-Калманского района в магазине взяла одежду на сумму более 7 тыс. рублей, в примерочной срезала с вещей чипы-магниты, переложила в рюкзак и направилась к выходу, где ее остановил сотрудник магазина", – пишет ведомство.

В отношении девушки возбудили уголовное дело по статье "Покушение на кражу". Однако его быстро прекратили.

Подсудимая и потерпевший примирились. Девушка в полном объеме возместила ущерб.