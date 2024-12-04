Россиянин обманул систему микрозаймов на 2,6 млн рублей

Однако вскоре ему пришлось вернуть деньги

04 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Житель Тобольска обманул систему микрозаймов, получив 2,6 млн рублей. Об этом сообщает Baza.

"Мужчина, пытаясь зарегистрироваться в микрокредитной организации, проигнорировал присланный код подтверждения. В результате он получил деньги без подписания договора", – пишет издание.

В течение месяца мужчина продолжал проводить аналогичные действия, в результате чего оформил 53 микрозайма на 2,6 млн рублей.

Однако вскоре организация заметила "аномалии" и подала иск в суд. Тобольский районный суд встал на сторону организации. Мужчину обязали вернуть все деньги, а также уплатить проценты и госпошлину.

На заседании находчивый заемщик не присутствовал. Его представитель утверждал, что организацию никто не обманывал и все деньги получены законным путем.