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Россиянин обманул систему микрозаймов на 2,6 млн рублей

Однако вскоре ему пришлось вернуть деньги

04 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Житель Тобольска обманул систему микрозаймов, получив 2,6 млн рублей. Об этом сообщает Baza.

"Мужчина, пытаясь зарегистрироваться в микрокредитной организации, проигнорировал присланный код подтверждения. В результате он получил деньги без подписания договора", – пишет издание.

В течение месяца мужчина продолжал проводить аналогичные действия, в результате чего оформил 53 микрозайма на 2,6 млн рублей.

Однако вскоре организация заметила "аномалии" и подала иск в суд. Тобольский районный суд встал на сторону организации. Мужчину обязали вернуть все деньги, а также уплатить проценты и госпошлину.

На заседании находчивый заемщик не присутствовал. Его представитель утверждал, что организацию никто не обманывал и все деньги получены законным путем.

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

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Россия суд Мошенники кредит

Комментарии 7

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гость

20:46:07 04-12-2024

странно как то суд соблюдает законность-договора нет,а ты должен

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Гость

22:07:50 04-12-2024

эх, жаль что спалился

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Бдыщ

22:39:42 04-12-2024

Жулики против жуликов

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Дима

23:06:28 04-12-2024

ижь какие обидчивые как людей разводить выдавая займы под конские проценты так они первые а как их нагуляли так сразу в суд

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Гость

06:18:10 05-12-2024

Дима (23:06:28 04-12-2024) ижь какие обидчивые как людей разводить выдавая займы под ко... Объясни, пролетарий, в чем развод? Вас, алкотов, кто-то тащит в эти микрозаймы за руку? Нет. Микрозайм - это соглашение иди.та и ростовщика. А вот воровать, Дима, даже у ростовщика - это преступление.

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Гость

06:48:15 05-12-2024

Гость (06:18:10 05-12-2024) Объясни, пролетарий, в чем развод? Вас, алкотов, кто-то тащи... Кто алкота? На себя посмотри...

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Гость

07:49:52 05-12-2024

Удаленное подписание договоров может ударить и в обратку. Пора заканчивать разрешать выдачу кредита без личного присутствия

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