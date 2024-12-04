Россиянин обманул систему микрозаймов на 2,6 млн рублей
Однако вскоре ему пришлось вернуть деньги
04 декабря 2024, 20:15, ИА Амител
Житель Тобольска обманул систему микрозаймов, получив 2,6 млн рублей. Об этом сообщает Baza.
"Мужчина, пытаясь зарегистрироваться в микрокредитной организации, проигнорировал присланный код подтверждения. В результате он получил деньги без подписания договора", – пишет издание.
В течение месяца мужчина продолжал проводить аналогичные действия, в результате чего оформил 53 микрозайма на 2,6 млн рублей.
Однако вскоре организация заметила "аномалии" и подала иск в суд. Тобольский районный суд встал на сторону организации. Мужчину обязали вернуть все деньги, а также уплатить проценты и госпошлину.
На заседании находчивый заемщик не присутствовал. Его представитель утверждал, что организацию никто не обманывал и все деньги получены законным путем.
20:46:07 04-12-2024
странно как то суд соблюдает законность-договора нет,а ты должен
22:07:50 04-12-2024
эх, жаль что спалился
22:39:42 04-12-2024
Жулики против жуликов
23:06:28 04-12-2024
ижь какие обидчивые как людей разводить выдавая займы под конские проценты так они первые а как их нагуляли так сразу в суд
06:18:10 05-12-2024
Дима (23:06:28 04-12-2024) ижь какие обидчивые как людей разводить выдавая займы под ко... Объясни, пролетарий, в чем развод? Вас, алкотов, кто-то тащит в эти микрозаймы за руку? Нет. Микрозайм - это соглашение иди.та и ростовщика. А вот воровать, Дима, даже у ростовщика - это преступление.
06:48:15 05-12-2024
Гость (06:18:10 05-12-2024) Объясни, пролетарий, в чем развод? Вас, алкотов, кто-то тащи... Кто алкота? На себя посмотри...
07:49:52 05-12-2024
Удаленное подписание договоров может ударить и в обратку. Пора заканчивать разрешать выдачу кредита без личного присутствия