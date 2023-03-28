На Алтае девушка захотела обновить гардероб к весне и наворовала на 20 тысяч
Она притворилась, будто пошла примерять обновки, но ушла с ними
28 марта 2023, 10:33, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Сотрудники полиции в Каменском районе раскрыли кражу на 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном МВД.
По информации правоохранителей, 28-летняя девушка на одном из маркетплейсов заказала себе одежду, пришла на пункт выдачи и притворилась, будто идёт примерять обновки.
Менеджеру она отдала пакеты со своей старой одеждой и сбежала.
"Сотрудники уголовного розыска оперативно, буквально в течение двух часов, установили подозреваемую в совершении кражи. Она свою вину не отрицала и пояснила, что захотела обновить гардероб к приходу весны", – сказано в сообщении.
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