На Алтае девушка захотела обновить гардероб к весне и наворовала на 20 тысяч

Она притворилась, будто пошла примерять обновки, но ушла с ними

28 марта 2023, 10:33, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Сотрудники полиции в Каменском районе раскрыли кражу на 20 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном МВД.

По информации правоохранителей, 28-летняя девушка на одном из маркетплейсов заказала себе одежду, пришла на пункт выдачи и притворилась, будто идёт примерять обновки.

Менеджеру она отдала пакеты со своей старой одеждой и сбежала.