Российского актера из сериала о мошенниках обманули мошенники

Андрей Субботин лишился 12 тысяч рублей

22 ноября 2024, 16:34, ИА Амител

Рубли и банковские карты / Фото: unsplash.com / Vardan Papikyan

Актера первого в истории России сериала о мошенниках обманули аферисты. Как сообщает Telegram-канал Mash, артист Андрей Субботин лишился 12 тысяч рублей.

Субботин рассказывал в документальной картине, как работают кол-центры, перечислял их основные уловки и меры предосторожности. По информации канала, накануне артист решил приобрести лекцию в интернете и нашел сайт. После ввода данных банковской карты для предоплаты заказа с его счета списали приличную сумму.

Актер обратился в полицию. По факту происшествия проводится проверка.