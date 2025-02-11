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На Алтае девятилетний мальчик получил перелом, попав под колеса автомобиля

Ребенка госпитализировали

11 февраля 2025, 14:31, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В селе Усть-Кан Республики Алтай в результате наезда автомобиля пострадал девятилетний пешеход, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 10 февраля около 15:30.

Предварительно установили, что 38-летняя местная жительница за рулем Mazda Premacy наехала на ребенка, когда тот внезапно выбежал на дорогу.

В результате ДТП мальчика госпитализировали – у него перелом бедренной кости со смещением. Дорожная полиция проводит проверку.

ДТП Происшествия Республика Алтай

Комментарии 1

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Гость

21:08:33 11-02-2025

вот заголовки просто агонь. Мальчик сломал ногу? Это водятельница сломала ребенку ногу

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