На Алтае девятилетний мальчик получил перелом, попав под колеса автомобиля
Ребенка госпитализировали
11 февраля 2025, 14:31, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
В селе Усть-Кан Республики Алтай в результате наезда автомобиля пострадал девятилетний пешеход, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 10 февраля около 15:30.
Предварительно установили, что 38-летняя местная жительница за рулем Mazda Premacy наехала на ребенка, когда тот внезапно выбежал на дорогу.
В результате ДТП мальчика госпитализировали – у него перелом бедренной кости со смещением. Дорожная полиция проводит проверку.
21:08:33 11-02-2025
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