На Алтае для задержания предполагаемого убийцы главы района объявляли план-перехват

Как рассказали в СК, подозреваемый пытался свести счеты с жизнью

04 марта 2025, 18:21, ИА Амител

Полиция / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Убийцу главы Завьяловского района Николая Онищенко объявили в розыск.

"В селе Завьялово неизвестный из огнестрельного оружия совершил убийство главы администрации Онищенко Николая Анатольевича 1973 года рождения, после чего скрылся на автомобиле "Ниссан Ноут" белого цвета", – говорится в ориентировке.

Фото: Вячеслав Кондаков / amic.ru

Как сообщили в региональном Следкоме, по подозрению в совершении преступления сотрудниками полиции уже задержан местный житель. После убийства главы района он попытался свести счеты с жизнью.

"В своем автомобиле попытался свести счеты с жизнью", – рассказали в СК.

Напомним, Николая Онищенко убили из охотничьего ружья днем 4 марта в селе Завьялово. Как пишут СМИ, 51-летнего чиновника, предположительно, застрелил 45-летний бывший подчиненный Анатолий Фенин, который ранее возглавлял местный комитет по делам молодежи. Официальных подтверждений данной версии от правоохранительных органов не поступало.

Алтайский СК возбудил уголовное дело по факту убийства главы администрации Завьяловского района Николая Онищенко. Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль ход расследования уголовного дела.