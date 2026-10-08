На Алтае застрелили 187 медведей, представлявших угрозу для жителей

В настоящее время охотники получили 330 лицензий

08 октября 2026, 11:21, ИА Амител

Бурый медведь на Алтае / Фото: пресс-служба правительства Республики Алтай

С начала года в Республике Алтай добыли 187 медведей в ходе программы по регулированию численности хищников, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Значительная часть отстрелянных особей приближалась к населенным пунктам и представляла угрозу для местных жителей.

"С начала года на добычу хищника выдано 330 разрешений, из них 21 — за прошедшую неделю", — добавили в публикации.

В связи с высокой активностью хищников режим повышенной готовности введен в Турочакском, Онгудайском, Чемальском, Майминском и Усть-Коксинском районах. На местах работают оперативные группы, состоящие из охотинспекторов и охотников.

Ведомство призывает жителей и гостей республики соблюдать бдительность, особенно при нахождении в лесу и в темное время суток.

В селе Яйлю — центральной усадьбе Алтайского биосферного заповедника, сотрудники учреждения рассказали amic.ru, что сейчас ситуация с численностью медведей заметно изменилась. Еще летом в округе населенного пункта их бродило почти 30 особей, а сейчас вокруг села ходят около пяти. Там косолапый хищник — давно не страшная новость, а сосед. Подробнее о ситуации с хищниками в Яйлю — в материале amic.ru.