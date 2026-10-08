На Алтае застрелили 187 медведей, представлявших угрозу для жителей
В настоящее время охотники получили 330 лицензий
08 октября 2026, 11:21, ИА Амител
С начала года в Республике Алтай добыли 187 медведей в ходе программы по регулированию численности хищников, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Значительная часть отстрелянных особей приближалась к населенным пунктам и представляла угрозу для местных жителей.
"С начала года на добычу хищника выдано 330 разрешений, из них 21 — за прошедшую неделю", — добавили в публикации.
В связи с высокой активностью хищников режим повышенной готовности введен в Турочакском, Онгудайском, Чемальском, Майминском и Усть-Коксинском районах. На местах работают оперативные группы, состоящие из охотинспекторов и охотников.
Ведомство призывает жителей и гостей республики соблюдать бдительность, особенно при нахождении в лесу и в темное время суток.
В селе Яйлю — центральной усадьбе Алтайского биосферного заповедника, сотрудники учреждения рассказали amic.ru, что сейчас ситуация с численностью медведей заметно изменилась. Еще летом в округе населенного пункта их бродило почти 30 особей, а сейчас вокруг села ходят около пяти. Там косолапый хищник — давно не страшная новость, а сосед. Подробнее о ситуации с хищниками в Яйлю — в материале amic.ru.
11:25:26 08-10-2026
А куда их добыли? Где эти дохлые медведи?
13:53:11 08-10-2026
Гость (11:25:26 08-10-2026) А куда их добыли? Где эти дохлые медведи?... ну отчитаться это не значит что оно было
11:42:22 08-10-2026
Жалко мишков... Большой сильный красивый зверь!!!
12:47:00 08-10-2026
Илья (11:42:22 08-10-2026) Жалко мишков... Большой сильный красивый зверь!!! ... Домой себе заберите и кормите.
Только не людьми.
13:39:20 08-10-2026
Гость (12:47:00 08-10-2026) Домой себе заберите и кормите.Только не людьми.... Что за народ пошел, сам готов все домой тащить и другим советует. Лес - это дом зверей, и нечего человечине там делать, чтоб не ныть потом - почему они к нам домой пришли. Вот еще волков осталось довести.
17:33:27 08-10-2026
Гость (13:39:20 08-10-2026) Что за народ пошел, сам готов все домой тащить и другим сове... Не скули ...
17:40:44 08-10-2026
Гость (13:39:20 08-10-2026) Что за народ пошел, сам готов все домой тащить и другим сове... Медведи выходят из леса, бродят по селам, даже в дома ломятся. Если их дом - лес, что они потеряли рядом с населенными пунктами? Конечно, таких медведей надо отваживать от людей. Пусть идут глубже в лес.
13:01:26 08-10-2026
Убийство, узаконенное
14:53:21 08-10-2026
Гость (13:01:26 08-10-2026) Убийство, узаконенное ... Это хорошо или плохо?
16:15:36 08-10-2026
Гость (14:53:21 08-10-2026) Это хорошо или плохо?... плохо
16:39:17 08-10-2026
Гость (14:53:21 08-10-2026) Это хорошо или плохо?... Это хорошо, потому что по закону. Человек важнее медведя. .