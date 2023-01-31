На Алтае дома отапливают газом, а плату по тарифам берут как за уголь

Жители райцентра хотят разобраться с высокими тарифами

31 января 2023, 15:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Алтайском крае прокуратуру и чиновников просят разобраться с высокими тарифами в райцентре Ребриха, рассказала в своём Telegram-канале журналистка Татьяна Долгова.

В Народном фронте отметили, что "целую группу многоквартирных домов в селе отапливает центральная котельная, работающая на природном газе".

"Однако плата ресурсоснабжающей организацией взимается по тарифам, якобы рассчитанным исходя из работы данной котельной на угле", – подчеркнули общественники.





ОНФ обращение

Также в ОНФ указали, что жители села не получили компенсацию за ЖКУ за декабрь и январь, хотя в платёжках у некоторых суммы достигали 12-13 тысяч рублей.

Общественники просят оценить законность утверждённых тарифов и выплатить жителям Ребрихи компенсации.