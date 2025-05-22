На Алтае два 15-летних брата опрокинулись на питбайке
Подросткам оказали медпомощь
22 мая 2025, 14:30, ИА Амител
В Горно-Алтайске два брата-подростка попали в ДТП на питбайке и получили травмы, сообщили в МВД Республики Алтай.
Авария случилась 20 мая около 18:45 в районе дома № 17 по улице Долгих. 15-летний местный житель за рулем мотоцикла Rolliz Cross-150 не справился с управлением и опрокинул байк на проезжей части.
В результате ДТП водителя и его 15-летнего брата доставили в больницу, где им оказали медпомощь. Не госпитализированы.
Мотоцикл принадлежит матери подростков, которая подарила им его на день рождения. Со слов женщины, транспорт ее дети взяли без разрешения.
В отношении несовершеннолетнего водителя вынесли определение о возбуждении дела и проведении административного расследования по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее средний вред здоровью. Его мать привлекли по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу без права управления.
Кроме того, родителей накажут по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
16:23:22 22-05-2025
Не госпитализированы это ладно.
Почему не задержали за нарушение ПДД? Они не имели права передвигаться на этом мотоцикле в силу малого возраста.
Надеюсь их родителей лишат родительских прав, а их отправят в специнтернат.
17:13:08 22-05-2025
- (16:23:22 22-05-2025) Не госпитализированы это ладно.Почему не задержали за на... А за какие нарушения ПДД предусмотрено задержание? Окромя , конечно же, повторной пьянки и езды с неоплаченными штрафами?
20:51:16 22-05-2025
Гость (17:13:08 22-05-2025) А за какие нарушения ПДД предусмотрено задержание? Окромя , ... За езду без ВУ, ТС на штрафстоянку без разговоров. ТС выдается со штрафстоянки только собственнику, естественно если есть документы. Малолетки выдаются из ОП родителям или опекунам. Так понятно?
23:33:16 22-05-2025
гость (20:51:16 22-05-2025) За езду без ВУ, ТС на штрафстоянку без разговоров. ТС выдает... Ну так и было : "В результате ДТП водителя и его 15-летнего брата доставили в больницу, где им оказали медпомощь. Не госпитализированы." На черта их в РОВД тащить?: С больнички выдали родителям, понятливый ты наш задержатель.