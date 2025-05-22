На Алтае два 15-летних брата опрокинулись на питбайке

Подросткам оказали медпомощь

22 мая 2025, 14:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Горно-Алтайске два брата-подростка попали в ДТП на питбайке и получили травмы, сообщили в МВД Республики Алтай.

Авария случилась 20 мая около 18:45 в районе дома № 17 по улице Долгих. 15-летний местный житель за рулем мотоцикла Rolliz Cross-150 не справился с управлением и опрокинул байк на проезжей части.

В результате ДТП водителя и его 15-летнего брата доставили в больницу, где им оказали медпомощь. Не госпитализированы.

Мотоцикл принадлежит матери подростков, которая подарила им его на день рождения. Со слов женщины, транспорт ее дети взяли без разрешения.

В отношении несовершеннолетнего водителя вынесли определение о возбуждении дела и проведении административного расследования по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ за нарушение ПДД, повлекшее средний вред здоровью. Его мать привлекли по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления лицу без права управления.

Кроме того, родителей накажут по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.