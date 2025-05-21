Житель Алтайского края на внедорожнике сбил восьмилетнего пешехода в Горно-Алтайске

Ребенок перебегал дорогу в неположенном месте

21 мая 2025, 12:29, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Восьмилетний пешеход пострадал в результате наезда автомобиля в Горно-Алтайске. Ребенка госпитализировали.

Как сообщили в МВД Республики Алтай, ДТП случилось 20 мая около 14:50 в районе дома № 34 по улице Чорос-Гуркина. 56-летний житель Алтайского края за рулем внедорожника Great Wall СС 6460 сбил ребенка, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости.

Уточняется, что автомобилист в момент происшествия был трезв. Стражи порядка проводят проверку, по итогам которой примут процессуальное решение.

Ранее водитель иномарки насмерть сбил пешехода в Барнауле.