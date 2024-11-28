На Алтае два брата решили стать инвесторами и отдали мошенникам более 1,3 млн рублей

Они думали, что зарабатывают на бирже

28 ноября 2024, 12:50, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

В Заринском районе мошенники похитили у двух братьев более 1,3 млн рублей под предлогом заработка на бирже. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Один из них рассказал полицейским, что в начале октября его брат наткнулся на рекламу "заработка путем вложения инвестиций". Он откликнулся на нее, зарегистрировался и провел все необходимые настройки, которые неизвестные разъясняли по телефону.

"Потерпевший начал переводить денежные средства, надеясь, что вскоре вложения начнут приносить доход. Однако позже ему сообщили, что для вывода денег необходима регистрация доверенного лица", – рассказали в ведомстве.

Мужчина попросил стать "доверенным лицом" своего брата. Тот согласился. Вместе они перевели злоумышленникам свыше 1,3 млн рублей. Причем более 800 тыс. из них принадлежали брату, привлеченного к "заработку" позже.

Полицейские устанавливают личности мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело.