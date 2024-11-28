В Барнауле женщина потеряла 150 тыс. рублей из-за страха быть закредитованной

Вначале горожанка отказалась от услуг мошенников, но после все равно лишилась денег

28 ноября 2024, 09:45, ИА Амител

Пятитысячные купюры / Фото: amic.ru

У 44-летней жительницы Барнаула похитили 150 тыс. рублей. Мошенники звонили ей по телефону, представляясь оператором сотовой связи и банковским работником. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По словам женщины, ей поступил звонок от якобы оператора сотовой связи. Мошенники предложили продлить договор обслуживания. Для этого нужно было продиктовать код из СМС-сообщения, но горожанка отказалась.

Затем ей пришло сообщение о подозрительной активности. В нем женщину убедили связаться со службой поддержки, что она и сделала. Там жертве рассказали, что через ее учетную запись запросили кредиты в нескольких банках.

"Далее последовал звонок якобы от работника Центробанка. Звонивший сообщил женщине, что мошенники подали заявки в банки, а для предотвращения противоправных действий необходимо успеть раньше них взять кредит и перевести деньги на "безопасный счет". Мошенник попросил включить демонстрацию экрана в мессенджере. Под его же руководством пострадавшая оформила в банковском приложении кредитную карту, затем установила приложение и ввела продиктованные данные с карты, после чего перевела ему деньги. В итоге женщина лишилась 150 тысяч рублей и, поняв, что стала жертвой мошенников, обратилась в правоохранительные органы", – рассказали в полиции.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину".