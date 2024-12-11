На Алтае два человека погибли и двое пострадали при опрокидывании иномарки в протоку

Полиция проводит проверку

11 декабря 2024, 13:44, ИА Амител

В Усть-Коксинском районе Республики Алтай в результате опрокидывания автомобиля в речную протоку погибли два человека, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 11 декабря около 06:20 вблизи села Верх-Уймон.

Предварительно установили, что 26-летний водитель Nissan Sunny не справился с управлением и съехал с дороги в протоку.

В результате автомобилист и его 37-летняя пассажирка скончались по дороге в больницу.

Кроме того, медпомощь понадобилась двум пассажирам – мужчинам 60 и 33 лет. Их госпитализировали. Полиция проводит проверку.