Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Рубцовске

Авария произошла на проспекте Ленина

10 декабря 2024, 15:25, ИА Амител

Водитель иномарки сбил пешехода в Рубцовске. Как сообщает паблик "Инцидент Рубцовск", авария произошла на проспекте Ленина.

ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. На опубликованных кадрах женщина лежит возле дороги. Медики и сотрудники ДПС к тому моменту еще не успели приехать.

Обстоятельства инцидента неизвестны. В комментариях к публикации местный житель попросил поделиться записью момента ДТП.