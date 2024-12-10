Иномарка сбила женщину на пешеходном переходе в Рубцовске
Авария произошла на проспекте Ленина
10 декабря 2024, 15:25, ИА Амител
Водитель иномарки сбил пешехода в Рубцовске. Как сообщает паблик "Инцидент Рубцовск", авария произошла на проспекте Ленина.
ДТП случилось на нерегулируемом пешеходном переходе. На опубликованных кадрах женщина лежит возле дороги. Медики и сотрудники ДПС к тому моменту еще не успели приехать.
Обстоятельства инцидента неизвестны. В комментариях к публикации местный житель попросил поделиться записью момента ДТП.
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