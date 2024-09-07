На Алтае два человека пострадали при опрокидывании мотоцикла

Водитель был пьяным и без прав

07 сентября 2024, 13:55, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

В Усть-Канском районе Республики Алтай в результате опрокидывания мотоцикла пострадали два человека, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 5 сентября около 19:00 вблизи села Черный Ануй.

"43-летний местный житель за рулем мотоцикла Racer RC 250 не выбрал безопасную скорость движения и допустил опрокидывание транспортного средства на проезжей части. В результате ДТП в Усть-Канскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель мотоцикла и его 47-летний пассажир-односельчанин", – рассказали в ведомстве.

Выяснили, что мужчина сел за руль пьяным и не имея водительских прав. Его привлекли к административной ответственности.