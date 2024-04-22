На Алтае два человека пострадали при столкновении иномарки с опорой ЛЭП
Водитель разогнался и не справился с управлением
22 апреля 2024, 10:33, ИА Амител
Два человека пострадали при столкновении иномарки с опорой ЛЭП в селе Акташ Улаганского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 19 апреля около 16:15 из-за того, что 47-летний водитель Toyota Ipsum не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.
"В результате ДТП в Акташскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель и 44-летняя жительница Улаганского района, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности", – рассказали в ведомстве.
В итоге в отношении водителя возбудили дела по статьям КоАП о перевозке непристегнутых пассажиров и повреждении дорожных сооружений.
11:07:03 22-04-2024
Снова Горный!!!!!!!!!!! Они там озона передыхивают регулярно?! Постоянный ДТП безумные!
09:51:45 24-04-2024
Гость (11:07:03 22-04-2024) Снова Горный!!!!!!!!!!! Они там озона передыхивают регулярно... Ртути