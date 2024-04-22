На Алтае два человека пострадали при столкновении иномарки с опорой ЛЭП

Водитель разогнался и не справился с управлением

22 апреля 2024, 10:33, ИА Амител

ДТП в Акташе / Фото: МВД Республики Алтай

Два человека пострадали при столкновении иномарки с опорой ЛЭП в селе Акташ Улаганского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 19 апреля около 16:15 из-за того, что 47-летний водитель Toyota Ipsum не выбрал безопасную скорость и не справился с управлением.

"В результате ДТП в Акташскую районную больницу с травмами различной степени тяжести были госпитализированы водитель и 44-летняя жительница Улаганского района, которая находилась на переднем пассажирском сиденье, не пристегнутая ремнем безопасности", – рассказали в ведомстве.

В итоге в отношении водителя возбудили дела по статьям КоАП о перевозке непристегнутых пассажиров и повреждении дорожных сооружений.