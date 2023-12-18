На Алтае два юных друга решили на обмане пенсионеров зарабатывать карманные деньги

Мошенники стали все чаще завлекать несовершеннолетних в своих схемы

18 декабря 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали двух курьеров, похитивших более 600 000 рублей у пенсионеров, сообщает региональное МВД.

Молодые жители Рубцовска нашли в интернете работу курьера, за услуги им обещали 5% от забранной суммы.

"В скором времени два друга были задержаны сотрудниками полиции", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители напомнили, что мошенники все чаще привлекают несовершеннолетних, поэтому родителям необходимо проявлять бдительность, проводить с подростками беседы, предупреждать их об ответственности за различные действия.