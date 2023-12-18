НОВОСТИПроисшествия

На Алтае два юных друга решили на обмане пенсионеров зарабатывать карманные деньги

Мошенники стали все чаще завлекать несовершеннолетних в своих схемы

18 декабря 2023, 10:44, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали двух курьеров, похитивших более 600 000 рублей у пенсионеров, сообщает региональное МВД.

Молодые жители Рубцовска нашли в интернете работу курьера, за услуги им обещали 5% от забранной суммы.

"В скором времени два друга были задержаны сотрудниками полиции", – рассказали в ведомстве.

Правоохранители напомнили, что мошенники все чаще привлекают несовершеннолетних, поэтому родителям необходимо проявлять бдительность, проводить с подростками беседы, предупреждать их об ответственности за различные действия.

Курьер за один день и пенсионерку обманул, и мошенников кинул, и стриптиз посмотрел

Парень должен был забрать деньги, оставить себе процент, а остальное перевести мошенникам, но не сделал этого
НОВОСТИПроисшествия
Рубцовск Мошенники

Комментарии 1

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Элен без ребят

10:58:56 18-12-2023

у меня в Телеге есть небольшое парфюмерное сообщество, так вот я задолбалась каждый день удалять десятки объявлений "требуется курьер". а теперь на минутку вообразите, что делается в пабликах для детей и подростков.

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