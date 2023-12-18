На Алтае два юных друга решили на обмане пенсионеров зарабатывать карманные деньги
Мошенники стали все чаще завлекать несовершеннолетних в своих схемы
18 декабря 2023, 10:44, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае задержали двух курьеров, похитивших более 600 000 рублей у пенсионеров, сообщает региональное МВД.
Молодые жители Рубцовска нашли в интернете работу курьера, за услуги им обещали 5% от забранной суммы.
"В скором времени два друга были задержаны сотрудниками полиции", – рассказали в ведомстве.
Правоохранители напомнили, что мошенники все чаще привлекают несовершеннолетних, поэтому родителям необходимо проявлять бдительность, проводить с подростками беседы, предупреждать их об ответственности за различные действия.
10:58:56 18-12-2023
у меня в Телеге есть небольшое парфюмерное сообщество, так вот я задолбалась каждый день удалять десятки объявлений "требуется курьер". а теперь на минутку вообразите, что делается в пабликах для детей и подростков.