На Алтае две девочки впали в кому, ударившись об пирс при катании на надувном плоту

Мужчина привязал к гидроциклу плот, посадил туда детей и быстро поехал

25 августа 2023, 13:19, ИА Амител









Гидроцикл и надувной плот / Фото: прокуратура и СК Алтайского края

В Алтайском крае двое детей получили серьезные травмы при катании на надувном плоту, сообщает региональная прокуратура.

Инцидент произошел 24 августа в селе Старобелокуриха. На водоеме отдыхала семья из четырех человек.

"Мужчина управлял гидроциклом к которому тросом был прикреплен надувной плот, на нем находились две девочки 12 и 17 лет", - рассказали в ведомстве.

Во время одного из маневров плот ударился о деревянный пирс. Девочки получили "комплексные телесные повреждения", их госпитализировали в больницу. Как уточняет "Банкфакс", обе девочки впали в кому.

В региональной прокуратуре начали проверку. Краевой СК устанавливает все обстоятельства произошедшего.