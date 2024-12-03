На Алтае две девушки угнали автомобиль, потому что сочли это забавным
Полицейские возбудили уголовное дело
03 декабря 2024, 14:45, ИА Амител
В Республике Алтай двух девушек подозревают в угоне автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД региона.
Предварительно установили, что 23-летний житель Горно-Алтайска купил машину Honda Accord и решил отметить покупку с приятелем в одном из баров города. Ночью они приехали в заведение, где познакомились с двумя девушками, одной из которых "едва исполнилось 18 лет".
Под утро компания молодых людей решила прокатиться. Доехав до села Соузга Майминского района, водитель остановился, и парни вышли на улицу освежиться. Их спутницы тем временем остались в салоне.
"В этот момент одна из девушек предложила подруге угнать транспортное средство, чтобы покататься одним, на что приятельница согласилась", – рассказали в МВД.
В итоге 21-летняя ранее судимая горожанка села за руль и подруги уехали, после чего хозяин машины сразу же позвонил в полицию.
"Доехав до города, девушки оставили автомобиль на парковке. К тому моменту одной из них уже позвонили стражи порядка. Молодые угонщицы были доставлены в отдел полиции, где в ходе разбирательства сообщили, что угнали авто, посчитав это забавным. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело", – говорится в сообщении.
15:20:08 03-12-2024
вот курицы без мозгов а потом на суде будут плакать.
и еще ноют что никто не хочет с ними встречатся
17:02:37 03-12-2024
Забавно лошка проучили)
17:04:21 03-12-2024
У меня было такое. Только машину не угоняли, а из бардачка похитили паспорт транспортного средства. Пришлось восстанавливать.
17:24:26 03-12-2024
Ну вы молодец, теперь там же и ВУ и паспорт со СНИЛСом оставляйте. Ну а чего? Из машин же сейчас магнитолы не выдергивают.
17:40:04 03-12-2024
Ну это действительно забавно. Там горцы, похоже все бухие были.
18:09:40 03-12-2024
21 год и уже ранее судимая. Безнадежное существо.