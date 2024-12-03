На Алтае две девушки угнали автомобиль, потому что сочли это забавным

Полицейские возбудили уголовное дело

03 декабря 2024, 14:45, ИА Амител

Фото: Olivie Zemanova / unsplash.com

В Республике Алтай двух девушек подозревают в угоне автомобиля, сообщили в пресс-службе МВД региона.

Предварительно установили, что 23-летний житель Горно-Алтайска купил машину Honda Accord и решил отметить покупку с приятелем в одном из баров города. Ночью они приехали в заведение, где познакомились с двумя девушками, одной из которых "едва исполнилось 18 лет".

Под утро компания молодых людей решила прокатиться. Доехав до села Соузга Майминского района, водитель остановился, и парни вышли на улицу освежиться. Их спутницы тем временем остались в салоне.

"В этот момент одна из девушек предложила подруге угнать транспортное средство, чтобы покататься одним, на что приятельница согласилась", – рассказали в МВД.

В итоге 21-летняя ранее судимая горожанка села за руль и подруги уехали, после чего хозяин машины сразу же позвонил в полицию.