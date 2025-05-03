На Алтае двое детей пострадали при опрокидывании мотоцикла
Медпомощь оказали мальчикам 10 и 13 лет
03 мая 2025, 22:30, ИА Амител
Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай
Двое детей пострадали при опрокидывании мотоцикла в селе Чибиля Улаганского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.
ДТП случилось 2 мая около 14:15 в районе дома № 31 по ул. Улаганской.
13-летний житель села Кара-Кудюр сел за руль байка Racer RC250 и во время движения не справился с управлением и допустил его опрокидывание.
"В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его десятилетний пассажир с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение, не госпитализированы", – рассказали в ведомстве.
Полицейские проводят проверку.
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Обязательно оштрафуйте родителей и лишите их родительских прав, потому что они совсем не занимаются воспитанием детей и детям грозит смертельная опасность от использования техники, которой им управлять запрещено. Детей в детский дом отправить, там они вырастут нормальными гражданами, а не убьются по пьяне на моцоцыкле.