На Алтае двое детей пострадали при опрокидывании мотоцикла

Медпомощь оказали мальчикам 10 и 13 лет

03 мая 2025, 22:30, ИА Амител

Место ДТП / Фото: МВД Республики Алтай

Двое детей пострадали при опрокидывании мотоцикла в селе Чибиля Улаганского района Республики Алтай, сообщили в МВД региона.

ДТП случилось 2 мая около 14:15 в районе дома № 31 по ул. Улаганской.

13-летний житель села Кара-Кудюр сел за руль байка Racer RC250 и во время движения не справился с управлением и допустил его опрокидывание.

"В результате ДТП несовершеннолетний водитель и его десятилетний пассажир с полученными травмами были доставлены в медицинское учреждение, не госпитализированы", – рассказали в ведомстве.

Полицейские проводят проверку.