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В Рубцовске самокатчик попал в больницу после столкновения с иномаркой

Пользователь СИМ не уступил дорогу автомобилисту

03 мая 2025, 16:59, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Рубцовск"
Место ДТП / Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске самокатчик пострадал при столкновении с иномаркой, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

ДТП случилось 3 мая в 12:30 на улице Станционной.

Предварительно установили, что 47-летний пользователь электросамоката на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил Renault Megane 2, за рулем которого находился 67-летний мужчина.

"В результате происшествия водитель электросамоката доставлен в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Барнауле 3 мая водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода.

ДТП Рубцовск

Комментарии 3

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Костян

01:00:37 04-05-2025

самокатчика не жалко, сам виноват, сам не уступил дорогу так еще и заяву на водителя накатает.
эти твари гоняют как хотят и где хотят даже не сигналят объезжая людей иной раз перестраиваешься идя по тротуару и оглядываешься а не летит ли сзади идиот, только перешел на другую сторону и сзади летит скотина.

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Элен без ребят

16:32:28 04-05-2025

самокатчиков вообще не жаль.

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Гость

12:12:51 05-05-2025

Кто будет оплачивать ремонт машины???

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