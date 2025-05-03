В Рубцовске самокатчик попал в больницу после столкновения с иномаркой

Пользователь СИМ не уступил дорогу автомобилисту

03 мая 2025, 16:59, ИА Амител

Место ДТП / Фото: "Инцидент Рубцовск"

В Рубцовске самокатчик пострадал при столкновении с иномаркой, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.

ДТП случилось 3 мая в 12:30 на улице Станционной.

Предварительно установили, что 47-летний пользователь электросамоката на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил Renault Megane 2, за рулем которого находился 67-летний мужчина.

"В результате происшествия водитель электросамоката доставлен в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.

Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Барнауле 3 мая водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода.