В Рубцовске самокатчик попал в больницу после столкновения с иномаркой
Пользователь СИМ не уступил дорогу автомобилисту
03 мая 2025, 16:59, ИА Амител
Место ДТП / Фото: "Инцидент Рубцовск"
В Рубцовске самокатчик пострадал при столкновении с иномаркой, сообщили в Госавтоинспекции Алтайского края.
ДТП случилось 3 мая в 12:30 на улице Станционной.
Предварительно установили, что 47-летний пользователь электросамоката на перекрестке неравнозначных дорог не пропустил Renault Megane 2, за рулем которого находился 67-летний мужчина.
"В результате происшествия водитель электросамоката доставлен в медицинское учреждение", – рассказали в ведомстве.
Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.
В Барнауле 3 мая водитель мусоровоза насмерть сбил пешехода.
01:00:37 04-05-2025
самокатчика не жалко, сам виноват, сам не уступил дорогу так еще и заяву на водителя накатает.
эти твари гоняют как хотят и где хотят даже не сигналят объезжая людей иной раз перестраиваешься идя по тротуару и оглядываешься а не летит ли сзади идиот, только перешел на другую сторону и сзади летит скотина.
16:32:28 04-05-2025
самокатчиков вообще не жаль.
12:12:51 05-05-2025
Кто будет оплачивать ремонт машины???