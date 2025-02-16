На Алтае двое детей пострадали в ДТП из-за пьяной женщины, севшей за руль

Несовершеннолетние пассажиры находились на заднем сиденье автомобиля, который опрокинулся в результате аварии

16 февраля 2025, 19:57, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

На 164-м километре автодороги К-08 Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Об этом рассказали в МВД Алтайского края.

Женщина с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Ipsum, совершала обгон, но не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

"В результате происшествия пострадали два несовершеннолетних пассажира, которые находились на заднем пассажирском сиденье автомобиля", – рассказали в полиции.

Водитель отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, что повлекло оформление протокола "Отказ от теста на опьянение". Выяснилось, что это не первый случай, и ранее женщина уже привлекалась к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.