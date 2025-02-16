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На Алтае двое детей пострадали в ДТП из-за пьяной женщины, севшей за руль

Несовершеннолетние пассажиры находились на заднем сиденье автомобиля, который опрокинулся в результате аварии

16 февраля 2025, 19:57, ИА Амител

Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com
Разбитый автомобиль / Фото: pxhere.com

На 164-м километре автодороги К-08 Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Об этом рассказали в МВД Алтайского края.

Женщина с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Ipsum, совершала обгон, но не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.

"В результате происшествия пострадали два несовершеннолетних пассажира, которые находились на заднем пассажирском сиденье автомобиля", – рассказали в полиции.

Водитель отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, что повлекло оформление протокола "Отказ от теста на опьянение". Выяснилось, что это не первый случай, и ранее женщина уже привлекалась к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.

ДТП Алтайский край Происшествия

Комментарии 8

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Гость

21:28:04 16-02-2025

Чё то леди чудят последнее время...!?

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Александр

21:50:06 16-02-2025

Это точно . То Каренины, то Шумахеры.

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Гость

21:50:32 16-02-2025

Такое впечатление, что за руль садятся одни алкашки.

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Гость

23:14:27 16-02-2025

Гость (21:50:32 16-02-2025) Такое впечатление, что за руль садятся одни алкашки.... Бояться трезвые ездить...

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Коль

22:29:26 16-02-2025

Магнитные бури-бабы чудят...

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Гость

23:23:53 16-02-2025

Точно на Алтае?

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Гость

23:34:53 16-02-2025

Зря бабам и неграм вольную подписали.

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Гость

12:33:56 17-02-2025

Теперь уголовная статья и машину на СВО отправят

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