На Алтае двое детей пострадали в ДТП из-за пьяной женщины, севшей за руль
Несовершеннолетние пассажиры находились на заднем сиденье автомобиля, который опрокинулся в результате аварии
16 февраля 2025, 19:57, ИА Амител
На 164-м километре автодороги К-08 Крутиха – Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница Республики Казахстан произошло ДТП, в результате которого пострадали двое детей. Об этом рассказали в МВД Алтайского края.
Женщина с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем Toyota Ipsum, совершала обгон, но не справилась с управлением и съехала в кювет, после чего автомобиль опрокинулся.
"В результате происшествия пострадали два несовершеннолетних пассажира, которые находились на заднем пассажирском сиденье автомобиля", – рассказали в полиции.
Водитель отказалась от прохождения медицинского освидетельствования, что повлекло оформление протокола "Отказ от теста на опьянение". Выяснилось, что это не первый случай, и ранее женщина уже привлекалась к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.
21:28:04 16-02-2025
Чё то леди чудят последнее время...!?
21:50:06 16-02-2025
Это точно . То Каренины, то Шумахеры.
21:50:32 16-02-2025
Такое впечатление, что за руль садятся одни алкашки.
23:14:27 16-02-2025
Гость (21:50:32 16-02-2025) Такое впечатление, что за руль садятся одни алкашки.... Бояться трезвые ездить...
22:29:26 16-02-2025
Магнитные бури-бабы чудят...
23:23:53 16-02-2025
Точно на Алтае?
23:34:53 16-02-2025
Зря бабам и неграм вольную подписали.
12:33:56 17-02-2025
Теперь уголовная статья и машину на СВО отправят