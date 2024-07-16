На Алтае двое иностранцев пытались вывезти в Азию запчасти от военных двигателей

Задержание иностранных граждан / Фото: УФСБ по Алтайскому краю

В Алтайском крае двоих иностранных граждан задержали за контрабанду в страну Центрально-Азиатского региона изделий военного назначения, сообщает региональная ФСБ.

"Двое лиц вступили в преступный сговор, направленный на сбыт за рубеж запасных запчастей от военных двигателей. Не обладая лицензией и соответствующим разрешением на вывоз из России данных изделий, осознавая незаконность своих действий, один из них, сокрыв товар в багажнике автомобиля, осуществил попытку вывоза", – рассказали в ведомстве.