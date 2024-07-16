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На Алтае двое иностранцев пытались вывезти в Азию запчасти от военных двигателей

Мужчин задержали на пункте пропуска "Веселоярск"

16 июля 2024, 18:30, ИА Амител

Задержание иностранных граждан / Фото: УФСБ по Алтайскому краю

В Алтайском крае двоих иностранных граждан задержали за контрабанду в страну Центрально-Азиатского региона изделий военного назначения, сообщает региональная ФСБ.

"Двое лиц вступили в преступный сговор, направленный на сбыт за рубеж запасных запчастей от военных двигателей. Не обладая лицензией и соответствующим разрешением на вывоз из России данных изделий, осознавая незаконность своих действий, один из них, сокрыв товар в багажнике автомобиля, осуществил попытку вывоза", – рассказали в ведомстве.

Мужчин задержали на пункте пропуска "Веселоярск". Возбуждено уголовное дело.

Алтайский край контрабанда ФСБ

Комментарии 1

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Гость

07:01:32 17-07-2024

двое иностранцев -- казахи?

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