На Алтае двое мужчин ради денег спилили шесть сосен, но попались полиции

Ущерб составил 5 тысяч рублей

27 января 2024, 17:05, ИА Амител

Украденная древесина / Фото: 22.мвд.рф

Двое жителей Угловского района Алтайского края спилили шесть ветровальных сосен и попались полиции.

Как сообщили в МВД региона, все произошло в середине января на территории Лаптевского участкового лесничества.

"Вывозя заготовленные сортименты на личном УАЗе, злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции на трассе. Мужчины признались в содеянном, пояснив, что дрова хотели продать, а вырученные с продажи деньги – поделить между собой", – рассказали в ведомстве.

Ущерб от действий мужчин 1991 и 1970 годов рождения оценили в 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.