На Алтае двое мужчин ради денег спилили шесть сосен, но попались полиции
Ущерб составил 5 тысяч рублей
27 января 2024, 17:05, ИА Амител
Украденная древесина / Фото: 22.мвд.рф
Двое жителей Угловского района Алтайского края спилили шесть ветровальных сосен и попались полиции.
Как сообщили в МВД региона, все произошло в середине января на территории Лаптевского участкового лесничества.
"Вывозя заготовленные сортименты на личном УАЗе, злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции на трассе. Мужчины признались в содеянном, пояснив, что дрова хотели продать, а вырученные с продажи деньги – поделить между собой", – рассказали в ведомстве.
Ущерб от действий мужчин 1991 и 1970 годов рождения оценили в 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.
17:20:22 27-01-2024
Опасное это дело валежник собирать
18:13:06 27-01-2024
Ждём следующую новость про грибы на 5000 руб. Замороженные. Груздь (радоздь).
18:24:59 27-01-2024
Позорище
21:28:40 27-01-2024
Если стволы попилены по 2 метра как дрова, то это не значит, что ущерб так нужно считать. Из этих стволов было по две деловых шестерок и хлыст на дрова. Счетоводы. Да они с таким штрафом каждый день пилить деревья будут, распускать на пилораме и продавать доски. Это пример поощрения преступления из-за неграмотности или .... Ну понятно, в общем.
08:53:03 28-01-2024
Андрей (21:28:40 27-01-2024) Если стволы попилены по 2 метра как дрова, то это не значит,... В деревню бы тебя...