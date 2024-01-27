НОВОСТИПроисшествия

На Алтае двое мужчин ради денег спилили шесть сосен, но попались полиции

Ущерб составил 5 тысяч рублей

27 января 2024, 17:05, ИА Амител

Украденная древесина / Фото: 22.мвд.рф
Украденная древесина / Фото: 22.мвд.рф

Двое жителей Угловского района Алтайского края спилили шесть ветровальных сосен и попались полиции.

Как сообщили в МВД региона, все произошло в середине января на территории Лаптевского участкового лесничества.

"Вывозя заготовленные сортименты на личном УАЗе, злоумышленники были задержаны сотрудниками полиции на трассе. Мужчины признались в содеянном, пояснив, что дрова хотели продать, а вырученные с продажи деньги – поделить между собой", – рассказали в ведомстве.

Ущерб от действий мужчин 1991 и 1970 годов рождения оценили в 5 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело о краже.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 5

Avatar Picture
Сергей

17:20:22 27-01-2024

Опасное это дело валежник собирать

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:13:06 27-01-2024

Ждём следующую новость про грибы на 5000 руб. Замороженные. Груздь (радоздь).

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Грыша

18:24:59 27-01-2024

Позорище

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Андрей

21:28:40 27-01-2024

Если стволы попилены по 2 метра как дрова, то это не значит, что ущерб так нужно считать. Из этих стволов было по две деловых шестерок и хлыст на дрова. Счетоводы. Да они с таким штрафом каждый день пилить деревья будут, распускать на пилораме и продавать доски. Это пример поощрения преступления из-за неграмотности или .... Ну понятно, в общем.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Сергей

08:53:03 28-01-2024

Андрей (21:28:40 27-01-2024) Если стволы попилены по 2 метра как дрова, то это не значит,... В деревню бы тебя...

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров