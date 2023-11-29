Три жителя Алтая спилили 64 пихты и попались полиции

Возбуждено уголовное дело

29 ноября 2023, 13:45, ИА Амител

Фото: 04.мвд.рф

В Республике Алтай полицейские задержали трех местных жителей, подозреваемых в незаконной рубке в окрестностях села Дмитриевка, сообщили в МВД региона.

Правоохранители выполняли оперативно-профилактическое мероприятие "Лес", во время которого и увидели мужчин, загружавших в автомобиль пихту.

В общей сложности стражи порядка насчитали 64 спиленных дерева. Разрешающих заготовку документов сельчане при этом не предъявили. В ходе разбирательства они признались, что хотели продать новогодние деревья в Алтайском крае.

Сумма ущерба составила больше 500 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.