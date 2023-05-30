На Алтае двое парней ночью обчистили легковушку и попались полиции

В отношении бийчанина и барнаульца завели уголовное дело

30 мая 2023, 10:21, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийске задержали подозреваемых в краже из автомобиля, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Накануне 22-летний горожанин приехал с работы и припарковал свой ВАЗ-2115 рядом с домом. А утром увидел, что из машины пропали сабвуфер, магнитола, бортовой компьютер, коврики, оплётка руля, аккумулятор, воздушный фильтр и автоодеяло. Ущерб составил почти 26 тысяч рублей.

Молодой человек обратился за помощью к полицейским. Те задержали двух приятелей: 19-летнего жителя Бийска и 18-летнего барнаульца. В содеянном признались, похищенное у них изъяли.

В отношении парней возбудили уголовное дело и предъявили им подписку о невыезде.